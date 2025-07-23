紓解急診壅塞 健保署最快10月擬推「假日急症中心」

健保署擬推「假日急症中心」分流收治急診壅塞醫院的輕症病人。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕今（2025）年初急診壅塞造成病人與家屬滯留苦等病床百般無奈，醫護負荷也過重，急診醫學會發出求救訊號震驚各界，為了避免重演類似情形，健保署祭出8大策略，其中將參考國外經驗推行「假日急症中心」，也就是在急診壅塞醫院附近再開據點分流收治急診輕症病人，預計最快今年10月試辦。

健保署醫管組長劉林義表示，「假日急症中心」（Urgent Care Center, UCC）的概念，主要仿照日本經驗，在距離急診壅塞醫院約3公里處，也就是大約車程10分鐘內的地點，找一個適當的場所，可能是小醫院或診所，甚至例如日本就是設在醫師公會辦公室內，再由地區醫院或診所的內外科、基層醫師前來支援，對於急診檢傷分類第四、五級等相對非緊急的病人進行診治，藉此分流塞車醫院的人潮。

請繼續往下閱讀...

劉林義指出，假日急症中心預計從早上8點看診到夜間12點，分成2至3班輪班，收費一定會比直奔大醫院急診要付的部分負擔更便宜。當醫院急診壅塞情況解除，假日急症中心也可能就會隨之撤除，是一種機動性的調控方式。

劉林義強調，目前急診壅塞醫院的定義、假日急症中心需求據點的條件與人力，以及相關給付等，都需要再與醫界討論，經費也待盤點；初步試辦會先找幾個點，後續再視推行狀況評估是否擴及全國。

健保署今（23日）在健保會進行「精進急診品質提升方案執行內容」專案報告，共提出八大策略，包含調升急重難症支付點數、增加醫院病床使用效率、個別總額鼓勵醫院收治、建立急診壅塞監測指標、研議急門診暨遠距服務、擴大推廣在宅急症照護、輔導醫院善用轉診網絡、檢討民眾合理就醫負擔。＃

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法