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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》夏季宜養陽！中醫談健胃養陽氣色好

2025/07/24 14:33

不少人冷氣吹得太久，造成氣血不順與代謝狀況。（圖取自shutterstock）

不少人冷氣吹得太久，造成氣血不順與代謝狀況。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣炎熱，氣溫屢創新高；不少人開始感到難以睡好，又吹很久的冷氣，導致腸胃功能變差，影響全身氣血運行與代謝功能。

中醫師余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」表示，每年夏季一到，許多人總覺得精神不濟、胃口差、睡不好，甚至皮膚出現濕疹、腸胃不時出問題。這不是偶然，而是因為夏季氣候濕熱交加，人體陽氣向外發散，內在的脾胃陽氣反而更容易虛弱受損，加上大量攝取冰品冷飲、暴露冷氣房中，長期下來，不僅腸胃功能變差，更可能影響全身的氣血運行與代謝功能。

余雅雯表示，在中醫看來，夏天的養生關鍵，就在於「養陽健胃」。胃為水穀之海，是後天氣血生化的來源，陽氣則是身體運作的根本動力。兩者若虛，濕氣就容易堆積，身體就像個無法有效燃燒的爐灶，變得沉重、黏膩、運作遲滯。

余雅雯表示，濕熱、倦怠、脹氣？是身體在提醒你陽氣不足、脾胃虛弱！夏天常見的不適，其實與胃陽受損脫不了關係，常見的表現有：

●胃口差、吃不下：腸胃陽氣不足，無力運化食物，導致食慾下降。

●容易脹氣、腹瀉：脾胃虛弱，濕氣困脾，導致消化失調。

●頭重昏沉、早上難醒：陽氣無法升發，精神難以振作。

●出汗過多後疲倦虛弱：陽氣外洩無節制，體力迅速下降。

●皮膚濕疹、腳氣反覆發作：濕氣與熱氣鬱結體表，無法有效排出。

為什麼夏天更要「養陽」？余雅雯說明，夏季雖為陽氣之季，但人體陽氣卻反而容易受損，原因在於：

●汗出過多 → 陽氣隨汗外洩

●冷氣過強 → 阻礙陽氣升發

●冷飲冰品過量 → 損傷胃陽

●睡眠不足 → 陽氣無法潛藏修復

余雅雯表示，夏季看似熱，其實是「陽氣外虛、內寒內濕」的好發時期，此時若不積極調養，很容易為秋冬的慢性疲勞、腸胃虛寒、氣血虛弱埋下病根。

健胃養陽，從日常調理做起

●規律作息：順應陽氣升發的節律，早睡有助陽氣潛藏修復。

●溫食為主，忌冷飲：多吃溫熱熟食，忌吃過多冰品、涼性瓜果。

●保護腹部與背部：腹部是脾胃所在，背部是陽氣經過之處，勿貪涼風吹。

●適度運動：促進氣血循環，助陽氣升發（如晨間快走、太極、八段錦）。

夏天是一個容易讓陽氣外洩、脾胃虛弱的季節，但也是一個可以「以熱養陽、以溫化濕」的黃金時機。只要順應天時、調整生活節奏，飲食重視健胃暖陽、避免過寒過濕，你會發現整個夏天不再昏沉疲倦，而是精神飽滿、食慾好、氣色也跟著改善。

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