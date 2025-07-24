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健康網》當心Q彈史萊姆 韓研究：恐致性早熟

2025/07/24 15:52

韓國研究發現，頻繁接觸史萊姆的孩子比起沒有接觸過的孩子相比，骨齡進展速度快一倍，診斷「非中樞性性早熟」比例是5.5倍；情境照。（圖取自freepik）

韓國研究發現，頻繁接觸史萊姆的孩子比起沒有接觸過的孩子相比，骨齡進展速度快一倍，診斷「非中樞性性早熟」比例是5.5倍；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕軟軟黏黏、Q彈的史萊姆、泡泡泥捏起來好療癒、好有趣，觸感令小朋友愛不釋手，不過美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成指出，2021年韓國有研究發現，頻繁接觸史萊姆的孩子比起沒有接觸過的孩子相比，骨齡進展速度快一倍，診斷「非中樞性性早熟」比例是5.5倍，提醒家長，長期頻繁接觸這種黏土類玩具，可能會造成小朋友性早熟。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文表示，該研究調查同樣是8歲前出現第二性徵、性早熟的女孩，結果發現，雖然這些孩子外表提早出現發育的跡象，但體內「青春期的開關」其實還沒打開，是環境中的化學物質刺激了他們的身體發展，而這些造成這些孩子提早開始發育、生長板快速閉合、影響成人身高的主要原因，很有可能就是長期接觸的「內分泌干擾物」，或是大家熟知的「環境荷爾蒙」所刺激引發。

陳奕成提到，2018年時韓國有針對這類型玩具進行抽驗，結果將近半數的產品被招回，大部分都是因為被驗出超標的環境荷爾蒙：鄰苯二甲酸酯或是雙酚A。這些環境荷爾蒙除了會被從嘴巴吃進去，其實也可能經由皮膚吸收進入體內。尤其是小朋友的皮膚屏障較弱，如果長時間的反覆操作、接觸，更容易從皮膚就吸收進這些環境化學物質，進而造成系統性的影響。非中樞性性早熟或是周邊性性早熟，就是其中一項很嚴重的後果。

陳奕成提醒，家長除了要注意史萊姆外，像是香氛乳液、香味筆、兒童彩妝，都是現在日常生活中，很常會接觸到的環境荷爾蒙。長期反覆接觸的話，都有可能讓小朋友：提早乳房或體毛的成熟、骨齡超前、青春期提前，最後甚至影響小朋友最終的成人身高。

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