健康網》長輩吞嚥有困難？ 營養師授食材挑選、烹煮全攻略

營養師說，為長輩烹調蔬菜時，建議多選絲瓜等瓜類，或將蔬菜去梗，日常藉由食材軟化技巧、挑選小秘訣，也能讓長輩們一同享受美食，吃得安心又開心。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長輩們因牙口差，不僅享受美食受限，甚至飲食過程中也充滿危機。好食課營養師Anna李宜樺表示，長輩們若吃飯越吃越久、常嗆到或咳不停，可能就是吞嚥困難的警訊。此時應避免吃過於鬆散、黏性高、小而圓的食物；另，五穀雜糧可先浸泡後再烹煮，蔬菜盡量挑選瓜類或將菜梗去除，肉類除應先去除筋膜、骨頭與刺，切絲或絞碎烹煮也有助入口。掌握以上挑煮關鍵，長輩們便能吃得開心又安心。

李宜樺於臉書專頁「好食課」發文指出，據調查，台灣有近7成長者因牙齒狀況、咀嚼無力或吞嚥功能退化，導致飲食選擇越來越受限。很多人為了「好入口」，選擇只吃粥、豆腐或放棄外食，甚至開始減少與家人共餐，影響生活品質與營養攝取。

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吞嚥困難3大類食物須避免

李宜樺表示，其實透過食材挑選、烹調技巧，也能使長者飲食多元化，並提醒以下3大吞嚥困難NG食物，長輩們進食時應避免：

●過於鬆散食物：像是炒飯、餅乾、水煮蛋蛋黃、綠豆椪等糕餅，容易在嘴裡散開，導致發生嗆咳問題。

●過黏食物：麻糬、年糕、海苔等容易黏在牙齒及口腔黏膜裡，導致吞也不是、吐也不是，尤其須小心。

●小而圓的食物：如湯圓、玉米粒、花生等雖然體積小，但一不小心硬吞，很容易造成吸入性肺炎。

營養師表示，除了過於鬆散的糕餅、過黏的年糕等食物，吞嚥困難長輩應避免食用外，小而圓的食物如湯圓、玉米粒、花生等，也須小心易造成吸入性肺炎。。（資料照）

食材挑選、烹調小撇步一次看

此外，李宜樺說，多種食材混合，如：有菜有肉的湯麵、水果優格、珍珠奶茶等，因咀嚼狀況不一，容易增加吞嚥難度，建議也要適度避免這類食品。除避開上述這些食物外，日常藉由以下一些食材軟化技巧、挑選小秘訣，也能讓長輩們一同享受美食。

●全穀雜糧類：地瓜、山藥、南瓜蒸熟後，以湯匙輕壓就能入口；如果是處理糙米、紫米、五穀米等較不易軟化的穀物，洗淨後，可冷藏泡水一晚使其軟化再烹煮。

●蔬菜類：建議多選瓜類，如絲瓜、冬瓜、大黃瓜等，或蔬菜嫩葉的部分。也可挑選高麗菜、白菜、菠菜等，並去除菜梗、香菇梗。遇到纖維較粗的蔬菜，如甜椒、青花菜、芹菜，可洗淨後擦乾，冷凍1-3天後再煮。

●肉類處理：肉可先去除筋膜、骨頭與刺，再以肉槌拍打，或切絲、絞碎，也可利用新鮮鳳梨汁醃一醃、或利用蛋液與澱粉組合，使肉類保有細嫩感，更加濕潤不乾柴。

李宜樺叮嚀，吞嚥困難不該被忽視，也不是「老了自然就會這樣」的問題。從飲食質地的微調開始，就能改善進食狀況，避免營養不良或吸入性肺炎的風險，也別讓家人默默吃得辛苦、吞得痛苦。

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