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健康網》無油無鹽水煮餐 營養師：4缺失又易復胖

2025/07/23 17:41

營養師表示，減重若長期吃無油無鹽水煮餐，易缺乏人體必需胺基酸，也會影響脂溶性維生素吸收，加上熱量過低造成代謝調低，更易復胖。（圖取自何沂霖臉書）

營養師表示，減重若長期吃無油無鹽水煮餐，易缺乏人體必需胺基酸，也會影響脂溶性維生素吸收，加上熱量過低造成代謝調低，更易復胖。（圖取自何沂霖臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重最怕吃油吃鹽，深怕一不小心就踩雷，天天水煮可能又覺得食而無味。營養師何沂霖表示，減重若長期攝取無油無鹽水煮餐，容易缺乏人體必需胺基酸，也會影響脂溶性維生素吸收，加上無鹽影響電解質平衡、熱量過低造成身體代謝調低，停滯期也易出現，甚至多吃一點更容易復胖。

缺鹽影響神經傳導、肌肉收縮

何沂霖於臉書專頁「何沂霖 營養師」發文指出，身邊許多人對於健康飲食的概念一知半解，以致減重朋友經常認為水煮料理可能最合適攝取。但事實是，減重若只吃水煮肉+青菜，並非最合適，原因包括：

容易缺乏必需脂肪酸：缺少必需胺基酸除了會造成便秘、皮膚乾澀，長期下來可能還會造成荷爾蒙失調。

影響脂溶性維生素吸收：如維生素A、D、E、K以及茄紅素、胡蘿蔔素等，仍需要脂肪幫助吸收。

鹽攝取不足：鹽對於身體來說很重要，因為人體需要鹽分維持電解質平衡、神經傳導、肌肉收縮等，攝取過與不及都不好。

攝取熱量過低：吃水煮餐體重一開始會下降，但身體也會跟著降低代謝，很容易就會遇到停滯期，且容易多吃一點就復胖。

低熱量無油飲食易致掉頭髮

此外，何沂霖也曾於臉書發文提及，減重過程中的極低熱量與無油飲食，也容易造成掉頭髮狀況發生，因攝取熱量低易造成身體壓力，且因營養素不足，身體自然會把僅有的原料去合成身體組織、荷爾蒙，因為與頭髮相較，這些對於生存更重要。另，對於女性而言，減重只吃水煮餐還可能造成月經失調。

何沂霖強調，健康飲食也是要認真調味跟烹調，不是吃沒有味道的水煮食物，這樣既不能維持，長期下來也會影響身體健康。

營養師說，減重也勿忽略鹽分攝取，因為人體需要鹽分維持電解質平衡、神經傳導、肌肉收縮等，攝取過與不及都不好；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，減重也勿忽略鹽分攝取，因為人體需要鹽分維持電解質平衡、神經傳導、肌肉收縮等，攝取過與不及都不好；示意圖。（圖取自freepik）

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