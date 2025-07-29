健康網》雞精、滴雞精、胺基酸營養液差異？ 長輩建議喝「這款」

營養學者洪泰雄表示，滴雞精吸收效果好，適合長輩、產後婦女補充；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕胺基酸營養液、雞精、滴雞精，是常見的營養補充品，但到底該怎麼選？營養學者洪泰雄於臉書專頁發文分享，這3種都主打「快速補充營養」，但其實背後的成分、原理、適用族群差異很大。像胺基酸營養液適合腸胃不佳者、雞精適合上班族或考生、滴雞精適合長輩。

胺基酸營養液 直接補給吸收快

洪泰雄說，胺基酸營養液的最大特色是「游離型胺基酸」，也就是已經分解好的蛋白質小單位，人體能直接吸收利用，幾乎不需要消化。這類產品常被用在手術後、重大疾病恢復期、或是運動營養補給上，有些高端產品甚至會依人體需要精準調配胺基酸比例，例如支鏈胺基酸BCAA，適合肌肉修復與肝功能支持，能快速補足營養缺口。

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它的吸收速度快，適合腸胃功能不佳、營養需求高但食慾差的人。不過，口感常常偏苦，而且價格不低。對一般人日常保養來說，可能會有點太強。

雞精補氣提神

洪泰雄指出，雞精是將整隻雞以高溫高壓熬煮後濃縮而成，含有一些小分子蛋白質與胺基酸，也有雞肉中天然存在的肌肽與微量元素。市面上許多雞精產品還會加入人參、枸杞等中藥材，主打補氣養身、抗疲勞。

雞精的優點是風味好、香氣濃，容易入口，是許多上班族、考生，或經常熬夜、需要短期提神的好選擇。

不過，它的鈉含量通常偏高，且蛋白質含量有限，無法真正取代蛋白質食物來源。對於腎功能不佳或需要限鈉的人來說，需要注意飲用頻率與劑量。

滴雞精清爽低脂

洪泰雄表示，滴雞精則是將整隻雞經過慢火滴煉，不加水、不加油，去除油脂後留下的精華液體。它相對雞精更清爽，脂肪含量極低，味道較自然，且營養密度高，不刺激胃腸，常被用來照顧孕婦、產後修復期、長輩或病後調養者，特別適合想要高營養、低負擔狀況者。

它的吸收效果也很好，但價格往往高於一般雞精，若預算充足，體力較差、腸胃不佳者，滴雞精也是個不錯的選擇。

最後，他提醒，這3種產品都屬於「補充型」營養，不能取代正餐。真正的健康，還是要靠三餐均衡、多樣化的天然飲食來打底。補品是工具，選得對、用得好，才能真正發揮價值。

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