自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》雞精、滴雞精、胺基酸營養液差異？ 長輩建議喝「這款」

2025/07/29 18:53

營養學者洪泰雄表示，滴雞精吸收效果好，適合長輩、產後婦女補充；示意圖。（圖取自photoAC）

營養學者洪泰雄表示，滴雞精吸收效果好，適合長輩、產後婦女補充；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕胺基酸營養液、雞精、滴雞精，是常見的營養補充品，但到底該怎麼選？營養學者洪泰雄於臉書專頁發文分享，這3種都主打「快速補充營養」，但其實背後的成分、原理、適用族群差異很大。像胺基酸營養液適合腸胃不佳者、雞精適合上班族或考生、滴雞精適合長輩。

胺基酸營養液 直接補給吸收快

洪泰雄說，胺基酸營養液的最大特色是「游離型胺基酸」，也就是已經分解好的蛋白質小單位，人體能直接吸收利用，幾乎不需要消化。這類產品常被用在手術後重大疾病恢復期、或是運動營養補給上，有些高端產品甚至會依人體需要精準調配胺基酸比例，例如支鏈胺基酸BCAA，適合肌肉修復與肝功能支持，能快速補足營養缺口。

它的吸收速度快，適合腸胃功能不佳營養需求高但食慾差的人。不過，口感常常偏苦，而且價格不低。對一般人日常保養來說，可能會有點太強。

雞精補氣提神

洪泰雄指出，雞精是將整隻雞以高溫高壓熬煮後濃縮而成，含有一些小分子蛋白質與胺基酸，也有雞肉中天然存在的肌肽與微量元素。市面上許多雞精產品還會加入人參、枸杞等中藥材，主打補氣養身、抗疲勞。

雞精的優點是風味好、香氣濃，容易入口，是許多上班族考生，或經常熬夜需要短期提神的好選擇。

不過，它的鈉含量通常偏高，且蛋白質含量有限，無法真正取代蛋白質食物來源。對於腎功能不佳或需要限鈉的人來說，需要注意飲用頻率與劑量。

滴雞精清爽低脂

洪泰雄表示，滴雞精則是將整隻雞經過慢火滴煉，不加水、不加油，去除油脂後留下的精華液體。它相對雞精更清爽，脂肪含量極低，味道較自然，且營養密度高，不刺激胃腸，常被用來照顧孕婦、產後修復期、長輩或病後調養者，特別適合想要高營養、低負擔狀況者。

它的吸收效果也很好，但價格往往高於一般雞精，若預算充足，體力較差、腸胃不佳者，滴雞精也是個不錯的選擇。

最後，他提醒，這3種產品都屬於「補充型」營養，不能取代正餐。真正的健康，還是要靠三餐均衡、多樣化的天然飲食來打底。補品是工具，選得對、用得好，才能真正發揮價值。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中