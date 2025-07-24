健康網》光喝牛奶還不夠 醫揭「長高關鍵」4大營養素

兒童想要長高，除了要多喝牛奶補充鈣質外，醫師提醒，也要少喝含磷酸鹽的可樂或奶茶，也不要吃太多加工起司茶，以免阻礙鈣的吸收；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多家長都知道牛奶富含鈣質有助於骨骼發育，但醫師提醒，長高不能光靠喝牛奶，還要吃得對、動得夠、睡得好，其中「吃得對」包括要多攝取4大關鍵營養素，包括：鈣、蛋白質、維生素D和維生素C。

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在臉書「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」指出，有家長問他：「孩子在班上都坐最前排，怎麼樣可以快快長高？」雖然身高是7分天註定，3分靠打拚，在這打拚當中，最被忽略的就是日常飲食。

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陳鈺泓表示，骨骼發育、肌肉生長、激素分泌，其實都離不開營養的支持，如果缺了某一類營養素，孩子不僅可能長得慢，還可能骨密度不足、容易骨折、免疫力下降，今天陳醫師就幫大家整理出長高關鍵4大營養素，讓爸媽不再只靠牛奶撐全場，吃得對，孩子自然長得高！

鈣質

它是骨骼的主要建材，可以幫助骨頭硬度與密度增加，是成長期最不能少的基礎營養。

●推薦食物：牛奶、優格、小魚乾、豆腐、杏仁、黑芝麻。

●少吃陷阱：含磷酸鹽的可樂、太多加工起司、奶茶，以免阻礙鈣吸收。

蛋白質

可用來修復組織、刺激生長因子，骨架撐得起來，肌肉也要夠力才能站得挺。

●推薦食物：雞蛋、鮭魚、豆腐、毛豆、牛肉、雞胸肉

●少吃陷阱：炸雞排、漢堡肉，因它們屬於高脂肪、低品質蛋白，反增發炎反應。

可多攝取蛋白質，以修復組織、刺激生長因子，使骨架撐得起來，但要少吃炸雞排、漢堡肉，因它們屬於高脂肪、低品質蛋白，反增發炎反應；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

維生素D

能提升鈣質的吸收率，讓吃進去的鈣真正被利用，幫助骨骼與牙齒發育。

●推薦食物：鯖魚、香菇、雞蛋、鮮奶

●少吃陷阱：奶精奶茶會阻礙吸收，造成缺乏維生素D。

維生素C

可以生成膠原蛋白、促進骨骼彈性，幫助結締組織發展、提升免疫力與吸收效率。

●推薦食物：芭樂、奇異果、番茄、彩椒、柳橙

●少吃陷阱：高糖果汁、維他命糖，易誤吃過量糖分。

陳鈺泓提醒：孩子的成長期只有一次，「長高黃金期」大約落在女生10到14歲、男生11到16歲，想要長得高並非光喝牛奶就足夠，還要吃得對、動得夠、睡得好。

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