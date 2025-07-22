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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

夏天別再只吃西瓜！「這水果」含水量超高 補水保健一舉兩得

2025/07/22 20:47

營養專家指出，水蜜桃不僅含水量高，還富含多種對心臟、大腦與腸道有益的營養素，兼具補水與保健效果。示意圖。（情境照）

營養專家指出，水蜜桃不僅含水量高，還富含多種對心臟、大腦與腸道有益的營養素，兼具補水與保健效果。示意圖。（情境照）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日想吃水果補充水分，多數人會想到西瓜或哈密瓜。但營養專家指出，其實水蜜桃同樣是夏季不容忽視的「水分補給好幫手」。這款外表看似平凡的水果，不僅含水量高，還富含多種對心臟、大腦與腸道有益的營養素，兼具補水與保健效果。

紐約郵報》報導，根據美國農業部的資料，夏季水果中除了常見的西瓜與哈密瓜，水蜜桃的補水能力也不容小覷。水蜜桃含水量高達89％，不僅在核果類中表現突出，熱量也比李子、油桃等水果來得低。營養研究更指出，水果中若同時含有電解質與水分，對人體的補水效果優於單喝白開水，而水蜜桃正兼具這兩種優點。

營養師謝思（Vandana Sheth）表示，水蜜桃富含鉀、維生素C與膳食纖維，對於促進心臟健康、腸道蠕動及增強免疫力皆有幫助。一顆中型水蜜桃就含有約285毫克鉀，比許多市售電解質補充品還高。根據美國疾管中心指出，鉀攝取不足會增加罹患心血管疾病的風險，而水蜜桃不僅能補鉀，還有助於維持神經訊號傳導、肌肉收縮與血壓平衡。

此外，水蜜桃鮮明的色澤來自類黃酮與類胡蘿蔔素，這兩類植物營養素除了有助抗發炎，還能延緩心血管老化、維持記憶力與肌膚修復功能。初步研究也發現，其抗氧化效益可能具有抗癌潛力。營養師建議，吃水蜜桃時連皮一起吃最營養，並搭配堅果、優格或製成果昔，能有效延緩糖分吸收、穩定血糖，是兼顧美味與健康的夏日點心。

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