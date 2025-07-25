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健康 > 護眼顧齒

健康網》雨季自帶濾鏡？ 5大眼睛不適逾1週快就醫

2025/07/25 13:30

醫師提醒，如果眼睛乾澀與異物感、溫差大與視力霧化、眼睛發紅與充血、流淚與分泌物增加、眼部搔癢與過敏反應，上述症狀持續超過一週，或出現嚴重疼痛、視力下降，請立即就醫；情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，如果眼睛乾澀與異物感、溫差大與視力霧化、眼睛發紅與充血、流淚與分泌物增加、眼部搔癢與過敏反應，上述症狀持續超過一週，或出現嚴重疼痛、視力下降，請立即就醫；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每到雨季總覺得世界帶有一種「朦朧美」？小心，這不是自帶濾淨，是眼睛出狀況！高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提醒，如果眼睛乾澀與異物感、溫差大與視力霧化、眼睛發紅與充血、流淚與分泌物增加、眼部搔癢與過敏反應，上述症狀持續超過一週，或出現嚴重疼痛、視力下降，請立即就醫。

粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」發文指出，雨季來臨時，許多人都會發現自己的視線變得霧濛濛，眼睛也開始出現各種不適，早期診斷和治療是維護眼睛健康的關鍵。

●眼睛乾澀與異物感：雨季的高濕度環境反而容易讓眼睛感到乾澀！這是因為潮濕的空氣中含有較多污染物和過敏原，會破壞淚膜的穩定性。患者會感到眼睛像進了沙子一樣，有明顯的異物感和刺痛感，特別是長時間使用電腦或手機後更為嚴重。

●溫差大與霧化：雨季最典型的症狀就是視線霧濛濛。患者會感覺看東西像隔著一層薄霧，無論怎麼眨眼都無法恢復清晰。這種模糊感在室內外溫差大的環境中特別明顯，比如從冷氣房走到戶外，或是戴口罩時眼鏡起霧的感覺延伸到眼睛本身！嚴重時甚至會影響開車、閱讀等日常活動的安全性。

●眼睛發紅與充血：雨季的空氣品質較差，加上濕度高容易滋生細菌，眼睛很容易出現發紅充血的現象。患者的眼白部分會出現明顯的血絲，看起來像兔子眼一樣紅通通的。如果發現眼睛持續發紅超過2-3天，就要考慮是否有感染的可能。

●流淚與分泌物增加：雨季時眼睛容易出現異常的淚液分泌。有些人會無故流淚，就像看催淚電影一樣淚眼汪汪；有些人則是眼角容易出現黏稠的分泌物，特別是早上起床時更明顯。這些分泌物可能是透明的、白色的，或是黃綠色的，不同顏色往往代表不同的感染類型。千萬不要用手直接擦拭，應該使用乾淨的衛生紙或毛巾。

●眼部搔癢與過敏反應：雨季是過敏的高發期！空氣中的黴菌孢子、花粉、塵蟎等過敏原在潮濕環境中大量繁殖，容易引起眼部過敏反應。眼皮可能會出現紅腫、起疹子的現象，嚴重時甚至會影響睜眼。這種過敏性症狀往往在雨後或潮濕天氣時特別嚴重，而且容易與鼻塞、打噴嚏等呼吸道過敏症狀同時出現。

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