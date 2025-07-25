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健康網》快速減重效果佳？ 醫：溜溜球效應恐反彈更迅速

2025/07/25 13:00

醫師表示，體重迅速下降流失的往往並非脂肪，也可能引起內分泌失調、營養不良與身體機能受損，甚至可能帶來復胖魔咒；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，體重迅速下降流失的往往並非脂肪，也可能引起內分泌失調、營養不良與身體機能受損，甚至可能帶來復胖魔咒；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多減重廣告常標榜可迅速瘦下來，也令許多減重者趨之若鶩，但是否真能減得健康又有效？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，體重迅速下降的確令人充滿希望，但流失的並非脂肪，也可能引起內分泌失調、營養不良與身體機能受損，甚至可能帶來復胖魔咒的溜溜球效應。由此可知，追求快速的結果，反而可能陷入越減越肥的惡性循環。

陳潔雯於臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文指出，診間常有病人詢問，網路上說一個月能瘦10公斤，這是真的嗎？的確，體重計上的數字快速下降，總讓人對於瘦身後的狀況充滿期待。然而，事實卻是過於追求快速的減重，往往是犧牲健康換來的假性勝利，並說明理由如下：

流失的不是脂肪：短期內體重驟降，多半是身體水分的流失，以及寶貴肌肉的分解。肌肉是新陳代謝的引擎，肌肉流失會讓基礎代謝率下降，未來更容易復胖。

內分泌失調的警訊：極端節食或不健康的減重方式，會讓身體誤以為處於「飢荒」狀態，引發壓力荷爾蒙（如皮質醇）升高，影響甲狀腺功能，甚至導致荷爾蒙紊亂，讓減重難度倍增。

營養不良與身體機能受損：快速減重計畫往往伴隨嚴格的飲食限制，容易導致維生素、礦物質等必需營養素攝取不足，進而影響免疫力、情緒穩定性，甚至器官功能。

復胖魔咒–溜溜球效應（Yo-Yo Effect）：由於不健康的減重方式無法持續，一旦恢復正常飲食，身體會為了補償之前的飢餓感而瘋狂吸收，導致體重迅速反彈，甚至比原來更胖。

陳潔雯強調，真正的健康減重不是看數字，而是看「質地」。健康的體態管理，不只是體重計上的數字，更是充沛的精力、穩定的情緒、優雅的體態以及遠離慢性病的風險。這需要專業的引導，從內分泌、新陳代謝、生活習慣等多維度進行評估，才能健康減去脂肪、維持肌肉量，從內而外調整體質，達成長期且可維持的理想狀態。

醫師指出，不健康的減重方式無法持續，一旦恢復正常飲食，身體會為了補償之前的飢餓感而瘋狂吸收，導致體重迅速反彈；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，不健康的減重方式無法持續，一旦恢復正常飲食，身體會為了補償之前的飢餓感而瘋狂吸收，導致體重迅速反彈；情境照。（圖取自freepik）

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