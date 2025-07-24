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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子易炸毛 心理師：家長別帶火氣來點火

2025/07/24 11:51

心理師提醒，小孩情緒爆炸時，應以安全優先、安撫替代要求孩子壓下情緒、引導回顧事件、引導修復與行動，幫助小孩練習與調節情緒。（圖取自freepik）

心理師提醒，小孩情緒爆炸時，應以安全優先、安撫替代要求孩子壓下情緒、引導回顧事件、引導修復與行動，幫助小孩練習與調節情緒。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子情緒爆炸的時候，大人該怎麼辦？台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新分享，有時候，孩子不是不講理，而是太多情緒一下子湧出來，「我說過不要拿，他還一直動我的玩具！」、「我先排隊，他插隊還推我！」、「他一直亂玩，我不想玩了啦！」，這時應以安全優先、安撫替代要求孩子壓下情緒、引導回顧事件、引導修復與行動，幫助小孩練習與調節情緒。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」提到，這時候大人會覺得好像每句話都帶著情緒火藥；他也提供4個步驟供家長參考。

安全優先

先確保不會演變成肢體衝突，必要時可以用身體柔性隔開雙方，並堅定提醒「不可以動手」。

降溫而不是壓下情緒

先幫孩子說出情緒：「我知道你現在很生氣，因為你覺得對方怎樣怎樣對吧？」這會讓孩子感覺「你懂我」，比「不要生氣啦」更有用。

引導回顧事件

等孩子稍微冷靜後，再幫他整理邏輯：發生什麼事？你為什麼生氣？希望大人怎麼幫你？還是你有想好怎麼處理？

引導修復與行動

可以陪孩子練習說出：「我不喜歡你那樣做」、「我會生氣是因為……」或是試著道歉、幫忙修好倒塌的積木城堡，重新開始遊戲。

黃閎新補充，每一次爆炸，都是一次讓孩子學習如何表達、調節與承擔責任的機會。

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