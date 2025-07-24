自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》大暑後心浮氣躁、沒食慾 醫點「3原則」避熱威脅

2025/07/24 10:55

醫師指出，大暑時節氣溫高、濕氣重，建議應掌握補足溫涼水分、運動避免大汗淋漓等原則，才能維持健康、照顧好脾胃、不過度耗陽；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，大暑時節氣溫高、濕氣重，建議應掌握補足溫涼水分、運動避免大汗淋漓等原則，才能維持健康、照顧好脾胃、不過度耗陽；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕節氣「大暑」之後迎接一年中最熱的節氣。科博特診所院長劉博仁表示，大暑時節氣溫高、濕氣重，身體也特別容易出狀況，有人睡不好、有人沒食慾、有人覺得心浮氣躁，狀況百百種。建議此時應補足溫涼水分、飲食清淡少冰品、運動避免大汗淋漓，才能掌握這個節氣照顧脾胃、不過度耗陽、保持好眠、適度補水的維持健康之道。

補水、清淡飲食、少爆汗助健康

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家 」發文表示，最近天氣熱得不像話，走在路上像是被太陽貼身擁抱，連汗都流得特別快。大暑一到，氣溫飆高，為避免身體因環境變化而出狀況，建議日常生活遵循以下3原則：

喝水足夠避免冷飲：很多人天氣一熱就猛灌冷飲，但其實冰水會讓腸胃收縮，影響消化，甚至讓你更容易腹瀉。建議喝溫涼水、小口慢飲，讓身體慢慢補水。如果想來點變化，可以自己煮點消暑茶，例如：洛神花、麥門冬加點甘草，清熱又養陰，喝起來清爽也不傷脾胃。

吃得清淡減少火氣大：大暑飲食應記得四個字：「清淡為宜」。冬瓜湯、苦瓜炒蛋、絲瓜蛤蠣湯這類料理就很適合。偶爾喝一些綠豆湯、西瓜、蓮子百合粥，不但解暑，還能養心安神。但須注意西瓜雖消暑，但不要冰冷、空腹吃，尤其脾胃虛弱者更要小心，吃多了恐容易拉肚子。

醫師表示，大暑期間飲食宜清淡，偶爾吃西瓜等不但解暑，還能養心安神。但脾胃虛弱者須小心，空腹攝取冰冷西瓜恐容易拉肚子；示意圖。（圖取自PhotoAC）

醫師表示，大暑期間飲食宜清淡，偶爾吃西瓜等不但解暑，還能養心安神。但脾胃虛弱者須小心，空腹攝取冰冷西瓜恐容易拉肚子；示意圖。（圖取自PhotoAC）

運動應避免大汗淋漓：大暑天氣熱，有些人會趁此時去運動，覺得爆汗能排濕排毒。其實，適度出汗是好事，但出汗太多反而會造成疲倦、頭暈，甚至中暑。建議選在清晨或傍晚活動，像是散步、太極、游泳都不錯。如果習慣在冷氣房裡運動，也別忘了讓空氣流通，避免寒氣侵體。

百合、蓮子、酸棗仁可安神

此外，劉博仁指出，天氣熱的情況下，心容易躁起來，很多人在大暑這段時間，也容易出現睡不好、心浮氣躁的情況；這是因為夏天「心火旺」，導致讓人情緒不穩、思緒混亂。建議睡前泡泡腳、聽點輕音樂、少滑手機，讓心靜下來；飲食方面，建議可多吃百合、蓮子、酸棗仁等，具有安神效果的食物。

至於還有哪些不能做的禁忌？劉博仁指出，由於天氣炎熱，應留意以下「4不」，包括：不要暴露在正中午烈陽下活動，容易中暑；不要吃太冰或太辣，會讓腸胃不適、火氣上升；不要熬夜，夏季雖日長夜短，但還是要顧肝顧心；不要猛吹冷氣，冷氣房外炎熱，進出溫差大，容易感冒或頭痛。

劉博仁總結強調，大暑照顧好脾胃、保持好睡眠、適度補水、不過度耗陽，才是這個節氣最重要的健康之道。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中