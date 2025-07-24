健康網》大暑後心浮氣躁、沒食慾 醫點「3原則」避熱威脅

醫師指出，大暑時節氣溫高、濕氣重，建議應掌握補足溫涼水分、運動避免大汗淋漓等原則，才能維持健康、照顧好脾胃、不過度耗陽；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕節氣「大暑」之後迎接一年中最熱的節氣。科博特診所院長劉博仁表示，大暑時節氣溫高、濕氣重，身體也特別容易出狀況，有人睡不好、有人沒食慾、有人覺得心浮氣躁，狀況百百種。建議此時應補足溫涼水分、飲食清淡少冰品、運動避免大汗淋漓，才能掌握這個節氣照顧脾胃、不過度耗陽、保持好眠、適度補水的維持健康之道。

補水、清淡飲食、少爆汗助健康

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家 」發文表示，最近天氣熱得不像話，走在路上像是被太陽貼身擁抱，連汗都流得特別快。大暑一到，氣溫飆高，為避免身體因環境變化而出狀況，建議日常生活遵循以下3原則：

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●喝水足夠避免冷飲：很多人天氣一熱就猛灌冷飲，但其實冰水會讓腸胃收縮，影響消化，甚至讓你更容易腹瀉。建議喝溫涼水、小口慢飲，讓身體慢慢補水。如果想來點變化，可以自己煮點消暑茶，例如：洛神花、麥門冬加點甘草，清熱又養陰，喝起來清爽也不傷脾胃。

●吃得清淡減少火氣大：大暑飲食應記得四個字：「清淡為宜」。冬瓜湯、苦瓜炒蛋、絲瓜蛤蠣湯這類料理就很適合。偶爾喝一些綠豆湯、西瓜、蓮子百合粥，不但解暑，還能養心安神。但須注意西瓜雖消暑，但不要冰冷、空腹吃，尤其脾胃虛弱者更要小心，吃多了恐容易拉肚子。

醫師表示，大暑期間飲食宜清淡，偶爾吃西瓜等不但解暑，還能養心安神。但脾胃虛弱者須小心，空腹攝取冰冷西瓜恐容易拉肚子；示意圖。（圖取自PhotoAC）

●運動應避免大汗淋漓：大暑天氣熱，有些人會趁此時去運動，覺得爆汗能排濕排毒。其實，適度出汗是好事，但出汗太多反而會造成疲倦、頭暈，甚至中暑。建議選在清晨或傍晚活動，像是散步、太極、游泳都不錯。如果習慣在冷氣房裡運動，也別忘了讓空氣流通，避免寒氣侵體。

百合、蓮子、酸棗仁可安神

此外，劉博仁指出，天氣熱的情況下，心容易躁起來，很多人在大暑這段時間，也容易出現睡不好、心浮氣躁的情況；這是因為夏天「心火旺」，導致讓人情緒不穩、思緒混亂。建議睡前泡泡腳、聽點輕音樂、少滑手機，讓心靜下來；飲食方面，建議可多吃百合、蓮子、酸棗仁等，具有安神效果的食物。

至於還有哪些不能做的禁忌？劉博仁指出，由於天氣炎熱，應留意以下「4不」，包括：不要暴露在正中午烈陽下活動，容易中暑；不要吃太冰或太辣，會讓腸胃不適、火氣上升；不要熬夜，夏季雖日長夜短，但還是要顧肝顧心；不要猛吹冷氣，冷氣房外炎熱，進出溫差大，容易感冒或頭痛。

劉博仁總結強調，大暑照顧好脾胃、保持好睡眠、適度補水、不過度耗陽，才是這個節氣最重要的健康之道。

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