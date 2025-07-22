類鼻疽奪2命！ 丹娜絲颱風後 增6例確診

丹娜絲颱風雲林許多社區、村落受創，現仍在整理重建中，縣府爭取百名臨時工協助重建。（記者黃淑莉攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕丹娜絲颱風離去，類鼻疽疫情升溫。疾管署今（22日）公布新增6例本土類鼻疽，均發生在高雄市，個案5男1女，年齡介於50多歲至90多歲，其中2例併發肺炎及敗血症死亡，其餘4例均住院治療中；今年累計27例本土類鼻疽，創下歷年同期最高。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新增6例本土類鼻疽，發病日介於7月9日至13日，因發燒、畏寒、咳嗽及呼吸喘等症狀就醫，多數具高血壓、糖尿病、心血管疾病或肝病等慢性病史，其中2例具汙水汙泥接觸史；目前2例因併發肺炎及敗血症死亡，其餘4例均住院治療中。

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在2例死亡個案中，1例為50多歲男性，有慢性肝病、胃潰瘍病史，也有汙水、汙泥接觸史，出現發燒、血便就醫，因類鼻疽合併肺炎及敗血症休克、本身肝病引發肝硬化和消化道出血，於發病第5天死亡；另1例則是90多歲男性，有高血壓病史，有發燒、咳嗽、呼吸喘等症狀而就醫，因類鼻疽合併肺炎及菌血症，於發病隔天死亡。

郭宏偉指出，今（2025）年累計27例本土病例，為歷年同期最高，年齡介於40至90多歲，但65歲以上占66.7%仍是大宗，居住地以高雄市22例為多，其次為台中市4例、屏東縣1例，其中丹娜絲颱風後發病累計6例；今年累計2例死亡，均是丹娜絲颱風後發病個案。

疾管署說明類鼻疽。（疾管署提供）

疾管署副署長羅一鈞表示，丹娜絲颱風帶來強風暴雨，易使土壤及泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面更易傳播，除了接觸傳播外，尚有吸入性感染，造成颱風後1個月內確診個案增加。不過，丹娜絲颱風後首週5例本土類鼻疽，尚未超過去年7月底凱米颱風後首週新增11例的紀錄，過去颱風後最大類鼻疽疫情為凱米颱風後1個月增加69例，其中13例死亡。

至於今年累計27例為創下歷年同期新高，且於1至4月就有13例，異於往常，羅一鈞研判，應與去年下半年四颱接連襲台，造成潛伏期較長的病例於今年初陸續發病有關。他也提醒，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，如有發燒、咳嗽等症狀應儘速就醫。

疾管署副署長羅一鈞提醒，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，如有發燒、咳嗽等症狀應儘速就醫。（資料照，記者林惠琴攝）

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