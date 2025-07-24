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健康網》抗阻織胺不只抗過敏 藥師揭「第一代」藥品另有妙用

2025/07/24 20:57

藥師說，第一代抗組織胺藥物不僅能治療過敏，研究發現對於促進食慾也有效，因此在某些情況下，其副作用被用來協助改善兒童食慾差等問題；情境照。（圖取自freepik）

藥師說，第一代抗組織胺藥物不僅能治療過敏，研究發現對於促進食慾也有效，因此在某些情況下，其副作用被用來協助改善兒童食慾差等問題；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人都知道抗組織胺（Antihistamines）是治療過敏的常備藥，卻不知道它還有一個意想不到的特別功效。藥師洪正憲說明，抗組織胺藥物常見於治療流鼻水、打噴嚏、眼睛癢、蕁麻疹等病症，但經研究發現，臨床上最常使用的第一代抗組織胺藥物Cyproheptadine具有促進食慾的副作用，且這種副作用在某些情況下，也被用來幫助兒童改善食慾不振和體重不足的問題，但也強調這是處方藥，應由醫師評估後開立，並在專業指導下使用，不可擅自服用。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文表示，並不是所有抗組織胺藥物都會讓你吃更多，通常是「第一代抗組織胺」才有這種效果。Cyproheptadine即是一種第一代抗組織胺藥物，原本用於治療過敏性疾病。然而，研究發現它具有增加食慾的副作用，因此，在某些情況下被用來協助改善兒童食慾差、體重過輕等問題。

2大作用改善兒童食慾與體重

這種藥物如何幫助孩子成長？洪正憲說，Cyproheptadine是透過以下方式來幫助兒童：

增加食慾：研究顯示，Cyproheptadine能夠刺激食慾，讓孩子更願意進食。

促進體重增加：研究指出，接受Cyproheptadine治療的兒童，在平均約3個月的治療期間內，體重和身體質量指數（BMI）均有顯著提升。

至於哪些孩子可能需要使用？洪正憲表示，醫師可能會考慮在以下3種情況下使用Cyproheptadine，包括：體重明顯低於同齡標準（例如低於第5百分位）；長期食慾不振，影響營養攝取；經過營養調整和行為介入後，仍無明顯改善者。而且需要強調的是，並非所有體重較輕的孩子都需要使用此藥物，應由醫師進行全面評估後決定。

藥師表示，使用抗組織胺藥物幫助孩童時，狀況包括：體重明顯低於同齡標準、長期食慾不振等，且應由醫師進行全面評估後決定是否使用；情境照。（圖取自freepik）

藥師表示，使用抗組織胺藥物幫助孩童時，狀況包括：體重明顯低於同齡標準、長期食慾不振等，且應由醫師進行全面評估後決定是否使用；情境照。（圖取自freepik）

洪正憲並進一步提及，使用上也須注意以下4點：

1.劑量與療程：常見劑量為每日0.3mg/kg，療程通常為2週以上，平均約3個月。

2.副作用：可能包括嗜睡、口乾、便秘、興奮或煩躁等。

3.安全性：大多數副作用為輕微且可逆，少數情況下可能出現肝功能異常，應定期監測。

4.醫師指導：此藥為處方藥，需由醫師開立並監測使用情況。

常見3大QA一次看

Q1：孩子吃了會不會一直想吃東西，導致過度肥胖？

A：醫師會根據孩子的成長曲線調整劑量，並定期追蹤，避免體重過度增加。

Q2：使用後會不會產生依賴性？

A：目前研究未顯示，Cyproheptadine會導致依賴性，但長期使用可能出現耐受性，需由醫師評估是否需要間歇使用。

Q3：可以自行購買給孩子使用嗎？

A：不建議。Cyproheptadine為處方藥，應由醫師評估後開立，並在專業指導下使用。

洪正憲強調，Cyproheptadine在特定情況下可作為兒童食慾不振與體重不足的輔助治療選項。然而，使用前應由專業醫師進行全面評估，並在治療期間密切監測，以確保療效與安全性。

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