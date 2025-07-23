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健康網》料理油飯清爽又低油 營養師：好消化有撇步

2025/07/23 12:54

營養師建議，腸胃敏感者可以將「白米＋糯米」混合煮，比較好消化。（資料照）

營養師建議，腸胃敏感者可以將「白米＋糯米」混合煮，比較好消化。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香氣四溢、米粒軟糯的油飯，偶爾來1碗實在太療癒！營養師吳映澄於臉書專頁發文分享「清爽低油」版本的油飯做法，只要6步驟即完成。另外，由於糯米容易引發脹氣，她也建議，腸胃敏感者可以將白米與糯米混合煮，如此，也比較好消化。

料理6步驟

1.將長糯米放入蒸籠裡蒸40分鐘至熟，取出備用。

2.將鍋燒熱加入麻油，爆香薑絲，加入紅蔥頭炒香撈起。

3.加入蝦米、香菇絲、乾魷魚絲炒香。

4.加入肉絲拌炒。

5.放入調味料（醬油、酒、鹽、糖、胡椒粉）拌炒至入味。

6.趁熱再加入蒸熟的長糯米飯拌勻，大功告成！

吳映澄分享，油飯雖然好吃，但卻不建議常吃。這其中的關鍵在於「糯米」。因為糯米幾乎是支鏈澱粉構成（白米則為直鏈＋支鏈澱粉），所以特別黏、Q彈，也較難消化。對於腸胃功能較弱、術後恢復中、長輩或小朋友來說，容易引起脹氣、腸胃不適等問題。

另外，她表示，糯米的升糖指數（GI）也偏高，吃下去後血糖容易快速飆升又急速下降，對糖尿病患者或血糖控制中的族群來說，需要斟酌食用。所以她也列出以下3個吃油飯的小技巧，幫助民眾兼顧美味及營養：

3招聰明吃油飯

●搭配青菜＋蛋白質：延緩血糖上升。

●份量小一點：別把整碗油飯當當主食吃到底。

●白米＋糯米混合煮：腸胃敏感者可這麼做，較溫和不刺激、好消化。

營養師吳映澄。（吳映澄提供）

營養師吳映澄。（吳映澄提供）

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