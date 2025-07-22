健康網》大暑易胃口差、睡不好 學者揭飲食原則：首選這味

學者指出，蓮藕、冬瓜、黃瓜等高含水蔬果有助於清熱解暑；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（22）日為大暑，是一年中最炎熱的節氣。營養學者洪泰雄分享，這段時間氣溫高、濕氣重，人體容易中暑、口乾舌燥、乏力、胃口差、睡不好。此時的飲食原則應該以「清熱解暑、補水、吃苦養心」為主，幫助調整體質。其中，首選為蓮藕、冬瓜、黃瓜、絲瓜等高含水蔬果，能幫助身體降溫、祛濕。

大暑宜吃補水養心、苦味食材

洪泰雄於臉書專頁發文指出，大暑到，民眾可以多吃一些「清熱解暑」的蔬果，像是冬瓜、黃瓜、絲瓜、茄子、蓮藕、綠豆、西瓜、百合等。這些都是富含水分、性質偏涼的食材，能幫助身體降溫、利尿排濕，是這個節氣的首選。

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接著，記得補充足夠的水分，不只是白開水，還可以喝一些天然的涼茶，例如薄荷茶、菊花茶、決明子茶、仙草水或酸梅湯（盡量無糖）。這些飲品不僅消暑，也對眼睛與腸胃有好處。

另外，還可以適度加入一些補氣又不燥熱的食材，例如山藥、蓮子、紅棗、枸杞、百合，不僅補氣養心，也有助於安神、穩定情緒。特別適合容易心煩氣躁或晚上睡不好的人。

最後，別怕吃「苦」。中醫說苦味入心，苦瓜、蒲公英葉這些帶苦味的蔬菜，其實有很好的清熱降火作用，夏天吃一點反而更健康。

學者分享，苦瓜具有很好的降火作用，夏天吃一點更健康；示意圖。（圖取自freepik）

大暑勿進補 避開辛辣物

洪泰雄說，大暑有建議的飲食，也有應避開的飲食。像是油膩與辛辣食材，尤其是炸物、燒烤、火鍋這類高溫烹調食物，容易讓人「上火」。料理方式最好選擇清蒸、水煮或涼拌，讓腸胃更舒服、負擔更輕。

最後，他提醒，大暑並不是進補的好時機，重點在於「清熱養心、補水祛濕」。這樣才能讓身體在酷暑中保持「內外平衡」，不煩躁、不疲倦、不中暑。

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