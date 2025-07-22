屏東縣府補助長者裝假牙最高3萬元 目前還有經費快申請

屏東縣政府補助年滿65歲以上長輩裝置假牙，政策受好評。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕口腔健康攸關營養攝取，屏東縣政府補助年滿65歲以上長輩裝置假牙，最高補助全口活動式假牙3萬元及上顎或下顎活動式假牙1萬5千元。今年截至本（7）月16日受益人數631人，目前還有經費，衛生局籲請符合條件民眾踴躍申請。

屏東縣府衛生局長張秀君表示，長輩裝置假牙後間接可改善老人健康狀況及外觀，提高自信心與尊嚴，促老人更樂於外出參與社區活動，當個老當益壯的「幸福老人」。

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衛生局呼籲符合資格的長輩，儘早於11月30日前攜帶身分證、印章至戶政事務所開立屏東縣設籍連續滿3年證明書，再至屏縣特約牙科醫療院所接受牙醫師評估，如接獲衛生局函知審核通過，申請人就可持審核通過文件至合約牙科醫療院所完成假牙裝置。特約牙醫院所可至屏東縣政府衛生局官網查詢或向衛生局醫政科洽詢。

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