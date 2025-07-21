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不要再排擠三色豆！ 醫師揭三色豆關鍵角色
李惠芬／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕在便當配菜中時常被挑出的「三色豆」，其實有助於腸道健康！近日，外科醫師鍾雲霓指出，三色豆中的豌豆每100克含有高達8.6克膳食纖維，在所有冷凍蔬菜中名列前茅，是預防便秘與痔瘡的重要關鍵食材。
鍾雲霓指出，避免便秘的最重要靈魂角色就是「纖維質」，而身體需要的黃金纖維比例為「非水溶性：水溶性 = 2：1」。非水溶性纖維可以幫助刺激腸壁有助消化，而水溶性纖維像果凍一樣幫助「潤滑+保濕」，餵飽腸道好菌。不管是非水溶性纖維還是水溶性纖維，都可以減緩便祕的發生。
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除此之外，她也打破不少人的迷思。許多人為了保持身材，選擇食用沙拉補充蔬菜，但醫師提醒，生菜體積大但纖維密度低，加上不易咀嚼與吸收，難以達到促進腸道蠕動的效果。
相較之下，每100克三色豆在纖維質方面，紅蘿蔔富含2.3克、花椰菜2.7克、豌豆甚至高達8.6克，這類型的冷凍蔬菜，反而比生菜纖維含量更高、效果更實在。因此，建議民眾「別再瞧不起三色豆了！」。
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