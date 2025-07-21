自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

不要再排擠三色豆！ 醫師揭三色豆關鍵角色

2025/07/21 21:52

醫師點名「三色豆」富含不少纖維，是預防便秘與痔瘡的重要關鍵食材；示意圖。（資料照）

醫師點名「三色豆」富含不少纖維，是預防便秘與痔瘡的重要關鍵食材；示意圖。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在便當配菜中時常被挑出的「三色豆」，其實有助於腸道健康！近日，外科醫師鍾雲霓指出，三色豆中的豌豆每100克含有高達8.6克膳食纖維，在所有冷凍蔬菜中名列前茅，是預防便秘與痔瘡的重要關鍵食材。

鍾雲霓指出，避免便秘的最重要靈魂角色就是「纖維質」，而身體需要的黃金纖維比例為「非水溶性：水溶性 = 2：1」。非水溶性纖維可以幫助刺激腸壁有助消化，而水溶性纖維像果凍一樣幫助「潤滑+保濕」，餵飽腸道好菌。不管是非水溶性纖維還是水溶性纖維，都可以減緩便祕的發生。

除此之外，她也打破不少人的迷思。許多人為了保持身材，選擇食用沙拉補充蔬菜，但醫師提醒，生菜體積大但纖維密度低，加上不易咀嚼與吸收，難以達到促進腸道蠕動的效果。

相較之下，每100克三色豆在纖維質方面，紅蘿蔔富含2.3克、花椰菜2.7克、豌豆甚至高達8.6克，這類型的冷凍蔬菜，反而比生菜纖維含量更高、效果更實在。因此，建議民眾「別再瞧不起三色豆了！」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中