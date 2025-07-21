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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》護膚易踩雷 洗太乾淨臉更油

2025/07/21 20:20

使用強效控油洗面乳或去油產品，將皮膚表層油脂完全清除，反而會激發肌膚的「求救訊號」；圖為情境照。（圖取自freepik）

使用強效控油洗面乳或去油產品，將皮膚表層油脂完全清除，反而會激發肌膚的「求救訊號」；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洗完臉明明乾爽潔淨，怎麼沒過多久又滿臉油光？這種「越控油越出油」的窘境，其實是一種常見的護膚誤區。翰醫堂中醫診所中醫師近日於臉書專頁發文提醒，當心你可能已經陷入過度控油導致「油脂大爆發」的惡性循環中！

中醫師指出，皮脂的分泌本是肌膚自我保護機制的一部分，有助於維持水分與屏障功能。然而，許多人追求「洗到超乾淨」的清潔感，使用強效控油洗面乳或去油產品，將皮膚表層油脂完全清除，卻忽略這樣的做法反而會激發肌膚的「求救訊號」。

「當身體感覺油脂被清空，就會啟動補償機制，自動分泌更多油脂來自保，結果導致油脂過盛、毛孔阻塞、痘痘加劇等問題。」中醫師說明，單靠清潔無法真正控油，反而應該將重點放在「適度保濕」上。

皮膚夠濕潤，油脂自然會減少分泌，水油平衡才能達成真正控油的效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

皮膚夠濕潤，油脂自然會減少分泌，水油平衡才能達成真正控油的效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫強調，「皮膚夠濕潤，油脂自然會減少分泌，水油平衡才能達成真正控油的效果。」建議有控油與抗痘困擾的人，應選擇溫和的清潔產品，並搭配保濕護理，幫助肌膚維持健康屏障。

若市售保養品嘗試多次仍無效，不妨尋求中醫協助。中醫師能從體質調理與生活習慣著手，評估內外在代謝狀況，為個別肌膚問題量身打造抗痘方案，從根本改善油脂失調問題，找回清爽平衡的肌膚狀態。

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