健康網》暑假趴趴走 看小孩防燙傷口訣上口

戶外烤肉應設禁區，烤肉火源應遠離兒童活動區，避免小孩靠近高溫器具；圖為示意圖。（圖取自Pexels）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假來臨，不少家庭計畫出遊、烤肉或戲水活動，然而快樂出行之餘，兒童安全也不容忽視。國民健康署近日在臉書專頁發文提醒家長，燒燙傷意外往往在一瞬間發生，尤其是年幼孩童因防備能力低，更容易在不經意間受傷。應遵循5大防燙傷守則：熱鍋熱湯放中間、家電線路要收好、戶外烤肉設禁區、太陽曬過別急用、戲水區也有陷阱。

國健署提出5大防燙傷守則，提醒家長從日常生活細節做起，守護孩子平安過夏：

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1. 熱鍋熱湯放中間：用餐時熱食應放置於桌面中央，避免孩子碰撞翻倒造成燙傷。

2. 家電線路要收好：避免電線垂落導致小朋友拉扯、熱水翻倒的危險。

3. 戶外烤肉設禁區：烤肉火源應遠離兒童活動區，避免小孩靠近高溫器具。

4. 太陽曬過別急用：車內金屬器具、水壺等經曝曬後溫度極高，應先以手背試溫。

5. 戲水區也有陷阱：陽光曝曬後的水管可能釋放高溫熱水，戲水前應先檢查水溫。

幼兒洗澡應先放冷水，再放熱水，水溫不超過攝氏40度；圖為情境照。（圖取自freepik）

此外，隨著季節交替，家長更應留意冬季室內保暖與電器使用的安全，避免燙傷意外發生。國健署特別強調以下情境也須格外注意：

●廚房禁地：設置防護柵欄，並避免抱著孩童下廚。

●泡澡試溫：幼兒洗澡應先放冷水，再放熱水，水溫不超過攝氏40度。

●燃放鞭炮需監護：應由成年人陪同，並選用合法煙火產品。

●電器產品需認證：選用具有商品檢驗標識之家電，避免使用不當蒸氣裝置。

若不幸發生燒燙傷，國健署也呼籲家長記住「沖、脫、泡、蓋、送」五步驟：

●沖：以冷水沖洗傷口15至30分鐘。

●脫：在水中小心脫去衣物，避免黏著傷口。

●泡：繼續冷水浸泡傷口約30分鐘，幫助降溫。

●蓋：用乾淨紗布覆蓋傷口，預防感染。

●送：儘速送醫治療，避免延誤。

國健署呼籲，全民一同重視兒童燒燙傷防護，提升安全意識，讓孩子在充滿陽光與歡笑的假期中，平安度過每一天。

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