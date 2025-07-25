健康網》骨鬆非老人專屬 6大隱形殺手傷骨本

營養師指出，汽水中的「磷」 相當高，常喝會導致骨骼中的鈣流失；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人都以為骨質疏鬆是老人的事情，其實不然。營養師林雨薇於臉書專頁發影片指出，平時生活習慣差者，如愛吃加工食品、愛喝汽水、節食減重、長期服用類固醇、久坐不動、少曬太陽等，都可能會有此問題。

飲食習慣差 恐致骨鬆

●愛吃重油、重鹹、加工食品：這類食物吃較多的人，尿液當中的鈣質排出量會增加，也會抑制腸道吸收鈣質。

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●愛喝汽水、酒、有抽菸習慣者：汽水中的「磷」 相當高，會造成骨骼中的鈣流失；再來，酒精及尼古丁的成分，也會降低人體造骨細胞的活性。

●極端節食減重：吃太少會導致營養不均衡，身體會從骨骼當中挖出鈣來用，使得骨密度下降。

●使用利尿劑或類固醇治療者：國外研究指出，長期服用類固醇的人容易有骨質流失、骨折的風險，尤其在治療前3個月的時候，風險會攀升。

●久坐不動：骨頭得不到適量的訓練，骨密度會下降，肌肉力量也會跟著衰退，行動力可說是大打折扣。

●太少曬太陽：會讓維生素D生成減少、攝取不足，影響腸道吸收鈣質的功效。整天如果宅在家，皮膚沒有辦法生成足夠的維生素D，自然而然會影響到骨頭與鈣質的吸收率。

打造好骨質7習慣

林雨薇強調，骨質流失不會在一夕之間發生，平時若有好好預防，就能強健骨質。她列出以下7個做法：

●少吃重油、重鹹、加工食品。

●有太陽時，每天曬15分鐘，適時補充維生素D。

●飲食吃足夠的鈣質，多吃中小型的魚類，可以增加造骨細胞的活性。

●少喝汽水、酒、戒菸。

●減重時不要過度節食，必要時可以找專業營養師做諮詢。

●必須使用利尿劑或類固醇治療者，務必遵循醫囑補充維生素D及鈣質。

●每週至少3次「負重運動」，可以強健骨質，刺激肌肉、骨質的神經系痛，維持更好的體力。

營養師建議，想要好好存骨，最好每週做3次「負重運動」；圖為情境照。（圖取自freepik）

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