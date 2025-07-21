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健康網》天然蔬果乾妙搭配 學者教戰聰明吃法

2025/07/21 19:50

學者指出，蔬果乾製作過程中，營養不一定會流失，像脂溶性維生素、礦物質與膳食纖維，就被大量保留下來；示意圖。（圖取自freepik）

學者指出，蔬果乾製作過程中，營養不一定會流失，像脂溶性維生素、礦物質與膳食纖維，就被大量保留下來；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕乾燥蔬菜與水果乾，是現代人常見的健康零食選擇，攜帶方便、保存時間長，但許多人會好奇：「這些乾燥的蔬果，營養會不會流失？」營養學者洪泰雄於臉書專頁發文分享，蔬果乾製作過程中，營養不一定會流失，像脂溶性維生素礦物質膳食纖維就被大量保留下來；食用時只要注意挑選成分天然、搭配堅果適量攝取，就能補足營養素。

乾燥過程 易流失水溶性維生素

洪泰雄指出，蔬菜與水果經過乾燥處理，如烘乾、冷凍乾燥、日曬、熱風乾燥等，水分會被大幅去除，使其體積變小、保存性變高。但在這個過程中，有些營養素的確會受到影響：

●水溶性維生素易流失：維生素C、維生素B群（B1、B2、葉酸等）因為怕熱又怕光，在烘乾或日曬過程中容易流失。例如1顆新鮮番茄含有豐富的維生素C，但乾燥後可能只剩一半左右；青菜烘乾變成蔬菜乾後，B群會明顯下降。

●脂溶性維生素較穩定：維生素A（β-胡蘿蔔素）、維生素E、維生素K抗熱性較高，在乾燥過程中保留率較好，像紅蘿蔔乾、南瓜乾等，β-胡蘿蔔素仍然豐富。

●礦物質保留良好：鐵、鉀、鎂、鋅、鈣等礦物質大多穩定，烘乾後仍能保留原有比例，只因水分少，每100克的含量反而更濃縮。例如新鮮香蕉鉀含量高，變成香蕉乾後，單位重量的鉀含量更高；南瓜子或乾燥青花菜，仍是鎂與鈣的重要來源。

●膳食纖維更集中：蔬果乾的水分被移除後，膳食纖維含量高，很適合拿來補充；但也因此容易吃過量，需注意份量。

學者分享，新鮮香蕉原本含鉀量就高，變成香蕉乾後，單位重量的鉀含量更高；示意圖。（圖取自freepik）

學者分享，新鮮香蕉原本含鉀量就高，變成香蕉乾後，單位重量的鉀含量更高；示意圖。（圖取自freepik）

正確選購避隱藏風險

洪泰雄提醒，雖然蔬果乾是便利的選擇，但市面上許多加工品添加了糖、鹽、香料、油脂與防腐劑，影響健康：

●水果乾常加糖（蜜餞化）：熱量過高，容易引起血糖波動。

●蔬菜乾常加鹽與油炸：鈉含量高、油脂攝取超標。

●保存劑與香料過多：加重肝腎代謝負擔。

他建議，可透過成分表優先選擇「無糖」、「無油」、「無添加」的純天然乾燥蔬果，成分越簡單越好，最好只有「○○果乾」或「○○蔬菜乾」；若可選冷凍乾燥（FD）製程產品，營養保留效果更佳。

4聰明吃法

●搭配堅果當健康點心：避免單吃水果乾造成血糖波動。

●控制份量（約1小把）：乾燥後容易吃過量，熱量會上升。

●當作旅行、登山補給品：可攜帶性強，適合補充能量與礦物質。

●泡水還原再料理：乾燥香菇、紅棗、番茄乾泡水後再煮可延伸應用。

洪泰雄指出，蔬菜乾、水果乾是好東西，但要會挑、會吃。選購與食用時只要避免添加劑與過量攝取，它們依然是補充纖維與礦物質的好來源。但新鮮蔬果仍是首選，這些乾燥製品可作為備用補充。

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