健康網》享瘦身光喝水還不夠 醫：「環境溫度」是關鍵

醫師指出，想瘦身光喝水其實不夠，還要留意環境溫度；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多喝水不僅能加速代謝、排毒，還能幫助減重。但您知道，瘦身光靠喝水其實不夠嗎？台中大里仁愛醫院代謝減重中心主任趙世晃於臉書專頁「減重代謝 趙世晃醫師的易瘦心法」發文提醒，「環境溫度」才是影響瘦身效果的隱形因素。

趙世晃指出，想成功減重，靠得不是忍耐與毅力，而是掌握「會喝水＋懂環境」2個關鍵。他分享環境氣溫影響人體身形的原因：

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冷熱陷阱讓人胖

●冷：代謝會變快，但容易吃得更多。此時會出現冬眠心理，想要補償進食。

●熱：食慾會變差，但更愛喝飲料。此時會出現解渴心理，容易攝取過多糖分。

喝水+環境溫度 影響瘦身

●飯前喝水300毫升，有助於降低食慾。

●每日喝足水分，體重x30毫升，能夠促進代謝。

●吃飯別吹冷氣，容易不小心吃多。

●運動環境偏涼，有助於散熱與燃脂。

醫師表示，運動時可選擇偏涼的環境，有助於散熱與燃脂；圖為情境照。（圖取自freepik）

此外，趙世晃補充，肥胖會危害我們的健康，它已被證實與至少13 種癌症有關，包含大腸癌、肝癌、乳癌、子宮癌等，年紀越大，風險越高。而肥胖會致癌，與以下3原因有關：

●慢性發炎：脂肪會分泌IL-6，像「免疫求救訊號」，讓身體一直處於慢性發炎中。

●荷爾蒙紊亂：脂肪可轉換為雌激素，刺激腫瘤持續生長，特別與女性癌症密切相關。

●胰島素阻抗：肥胖會導致IGF-1訊號分子升高，加速癌細胞的生長與繁殖。

想擺脫肥胖，除了上述提到喝足水分及注意環境溫度外，還能從飲食控制、規律運動、定期監測、醫療輔助等4方面著手：

●飲食調整：半蔬果、蛋白足、少油少糖。

●規律運動：每週進行中強度心肺運動150分鐘。

●定期監測：BMI<24；男性腰圍<90公分、女性腰圍<80公分。

●醫療輔助：必要時可諮詢專科醫師，評估藥物或代謝手術

趙世晃呼籲民眾別再迷信單靠「1個方法」就能減重，真正能瘦的，都藏在日常與我們生活環環相扣的細節裡。瘦身不只是為了變美，更重要的是不讓癌細胞有機可乘，給身體1條更健康的路。

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