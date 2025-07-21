健康網》大暑飲食 中醫授4招寧心、抗熱又解暑

中醫師指出，大暑為1年中氣溫最高時節，人體容易心火旺、濕氣重、出汗多、陽氣盛，此時應掌握養心、祛濕、養陰、防暑，有助安然度夏；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明（22）日將迎來24節氣中的「大暑」，也是一年中最熱的時節。雲鼎中醫診所於臉書專頁發文指出，依中醫觀點，大暑不僅氣溫高、陽氣盛，對於人體來說，也易出現心火旺、濕氣重、流汗多等不適狀況，因此須需特別留心。建議居家保健著重養心、祛濕、養陰、防暑等4要點，有助安然度盛夏。

時節來到7月，天氣也越來越熱，即使整天開空調，還是覺得暑氣逼人！中醫師指出，中醫認為大暑不只是熱，此時人體也易出現以下狀況，更是適應環境挑戰的開始：

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●心火旺盛：心火旺不僅易煩躁，失眠也易找上門。

●濕氣加重：濕氣重容易影響脾胃，導致疲倦、水腫、胃口差。

●汗出過多：出汗過多容易造成氣陰兩虛、體力透支。

●陽氣過盛：由於外熱難耐，導致容易中暑、熱衰竭。

那麼，面對酷暑來襲，該如何調整生活作息應對？中醫師建議遵循以下4招，安神、解暑又可祛除濕氣：

●養心：建議每天靜坐或深呼吸10-20分鐘，有助寧心安神，心靜自然涼。

●祛濕：為祛除體內濕氣，平日建議適量運動、多走路，切記少吃冰品等寒涼食物，以免濕氣加重。

中醫師表示，大暑時節濕氣重容易影響脾胃，為祛除體內濕氣，平日建議適量運動、多走路，切記少吃冰品等寒涼食物，以免濕氣加重；情境照。（圖取自freepik）

●養陰：飲食應注意少吃烤、炸、辣等刺激性食物，小心熱上加熱。此外也應避免熬夜，以免氣陰耗傷。

●防暑：氣溫高陽氣易浮，記得補充溫開水，也可按壓內關穴，解暑又醒神。

此外，雲鼎中醫診所也曾於臉書專頁發文提及，大暑飲食應以清淡、易消化的食物為主，多吃水果和蔬菜，補充水分。除建議飲用綠豆湯、冬瓜湯、苦瓜湯等湯水，飲品則推薦以下3款，但也強調飲料無法替代水，仍應多補充水分。

1.酸梅湯：酸梅湯有生津止渴、消暑解熱的功效。

2.菊花茶：菊花茶能清熱解毒、明目降火，適合夏季飲用。

3.檸檬水：檸檬水富含維生素C，有助於補充水分，提神解暑。

另，中醫師並提醒，大暑應避免長時間在烈日下活動，適當午休，以保持精力充沛。過敏體質者也可於此時貼三伏貼，驅散體內藏伏的寒邪，從而增加身體抗病力，有效減少疾病發作的頻率和嚴重程度。

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