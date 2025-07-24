健康網》絲瓜抗氧化護心、養肌、防便秘 挑選4字訣

農糧署分享挑選絲瓜4字訣：「粗、綠、直、重」；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕絲瓜是市場上經常看到的食材，口感軟脆、滋味鮮甜，料理方式多元，煮湯、清炒皆宜，但您知道該怎麼挑選含水量高的絲瓜嗎？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文列出挑選4字訣：「粗、綠、直、重」，幫助民眾買到高含水絲瓜。

挑選4字訣

●粗：選擇較粗蒂頭或外皮粗糙顆粒明顯，避免傷口、裂口。

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●綠：翠綠為新鮮嫩果，觸感緊實有彈性。

●直：外形完整匀稱、呈現直筒狀，避免出現黑色斑點。

●重：拿起有沉重感，表示富含水分。

此外，懿安泌尿科診所院長呂謹亨也在臉書專頁分享絲瓜的營養價值，其具有抗氧化作用、促進消化系統健康、維持心血管健康、保護皮膚健康、有助於緩解呼吸道問題，是個養心、護肌的好食材：

絲瓜6大營養成分

●水分：絲瓜的主要成分是水分，約佔90%以上。這使其成為低熱量的食物，適合控制體重或熱量攝取的人群。

●維生素C：是一種強效的抗氧化劑，有助於促進免疫功能，並在形成膠原蛋白時起重要作用。

●維生素B群：特別是維生素B1（硫胺素）、維生素B6（吡哆醇），有助於神經系統的健康，並促進能量代謝。

●膳食纖維：有助於促進消化健康，預防便秘，並有助於維持健康的腸道。

●葉酸：能保護心臟血管及神經功能，消除疲勞。

●礦物質：如鉀、鎂、鈣等礦物質，有助於維持心臟健康、肌肉功能和骨骼強度。

醫師指出，絲瓜富含水分、維生素C、維生素B群、膳食纖維、葉酸及礦物質，對人體有諸多益處；示意圖。（圖取自photoAC）

絲瓜5大健康益處

●抗氧化：絲瓜富含抗氧化物質（如維生素C），這些抗氧化劑能夠中和自由基，減少氧化應激對細胞的損傷。這種作用對於預防慢性病，如心血管疾病、糖尿病和某些癌症，具有潛在的益處。

●促進消化系統健康：絲瓜中的膳食纖維能促進腸道蠕動，預防便秘。同時，纖維有助於腸道菌群的平衡，促進有益菌的生長，這對於整體消化功能，及免疫系統具有正面影響。

●維持心血管健康：鉀是一種重要的電解質，有助於維持正常的血壓水平。絲瓜含有豐富的鉀，有助於降低高血壓風險，並減少心血管疾病，如中風、心臟病的風險。

●保護皮膚健康：絲瓜中的維生素C對皮膚健康至關重要，因為它參與了膠原蛋白的合成過程，這是維持皮膚彈性，和防止衰老的關鍵。此外，絲瓜提取物在傳統中醫中，用來舒緩皮膚過敏、痕癢及炎症，有助於保持皮膚健康。

●緩解呼吸道問題：在中醫學中，絲瓜被用作清肺化痰的藥材，適合於治療咳嗽、支氣管炎等呼吸道問題。絲瓜中的植物化學物質，被認為具有抗炎和化痰的作用，能夠幫助減輕呼吸道的壓力。

若想要買回家的絲瓜保存久一點，農糧署指出，可以靠冷藏或冷凍2方法。冷藏即是將未切絲瓜用保鮮膜或廚房紙巾包裹起來，放入冰箱，約保鮮3-5天；冷凍則是將絲瓜去頭去尾、削皮切塊，再用保鮮袋密封，放入冷凍庫，約保鮮8週。

不過，農糧署提醒，絲瓜放冰箱會持續變老，存越久，越容易出現纖維、顏色黯淡的情況，使外觀與口感變差。因此，買回家後最好儘快吃完。

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