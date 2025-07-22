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健康網》吃蔬果怕太寒？ 中醫曝1招「轉性」 營養師列5建議

2025/07/22 07:32

中醫指出，烹煮可以改變食物偏性，例如煮紅棗能降低其涼性，治脾虛作脹；示意圖。（圖取自freepik）

中醫指出，烹煮可以改變食物偏性，例如煮紅棗能降低其涼性，治脾虛作脹；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多吃蔬果有益身體健康，但許多人會擔心食物太寒或太熱，與自身體質產生衝突。對此，營養師侯沂錚於臉書粉專「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」分享與中醫師陳瑋毅一同討論的飲食建議，像是每日應攝取3份蔬菜、2份水果，確保食材多樣；以及藥食同源，靠烹煮改變食物偏性，例如把水果加熱烹煮，再搭配平衡原則等，就能好好養護身體。

3蔬2果 均衡飲食

侯沂錚表示，從現代營養學的角度來看，我們更關注食物所提供的營養素、熱量、膳食纖維、維生素和礦物質等，如蔬果富含多醣體、多酚、類黃酮、酚酸、維生素、微量元素等生物活性成分，以及它們在體內的生理功能，例如抗氧化與抗發炎、提升免疫力與抗疲勞、調節血糖血脂，預防慢性病、維護腸道健康。

因此，她建議，民眾每日至少攝取3份蔬菜、2份水果，以確保獲得足夠的營養素和膳食纖維，維持身體的正常機能和促進代謝平衡。從這個角度來說，只要是「均衡飲食、份量適中」，通常不會對身體造成「過熱」或「過寒」的不良影響。多樣化攝取各色蔬果，才能獲取不同種類的植物化學物質。

營養師建議，民眾每日至少攝取3份蔬菜、2份水果，以確保獲得足夠的營養素和膳食纖維；示意圖。（圖取自freepik）

營養師建議，民眾每日至少攝取3份蔬菜、2份水果，以確保獲得足夠的營養素和膳食纖維；示意圖。（圖取自freepik）

中醫藥食同源 份量、烹調是關鍵

陳瑋毅指出，從中醫師的角度來看，「藥食同源」的概念是將食物分為「寒、熱、溫、涼、平」等五性，或稱為「四氣五味」，四氣：「寒、熱、溫、涼」，五味：「酸、苦、甘、辛、鹹」。這種分類並非指食物的實際溫度，而是指食物對人體體質或生理功能造成的影響。

他分享，中醫有一套對食物的「熱」與「寒」定義。熱或上火食物，如生薑、肉桂，有助於驅寒發汗，像是吃麻油雞會使身體發熱，但體質燥熱者食用可能會引起發炎反應、機能亢進，表現出紅腫、熱痛等症狀；寒食，如鴨肉、綠豆、竹筍等，有助於清熱，但體質過寒者食用可能會拉肚子、身體發冷、虛弱、胃痛等；平性食物，則相對溫和，不會明顯改變身體的寒熱狀態。

他補充，麻油雞的溫熱燥性其實是來自於「麻油熱煸乾薑」以及「加入米酒提味」2個步驟，麻油本身是屬於平性食材，所以如果平時入菜加入麻油，不太會有溫燥的問題。

中醫分享，麻油雞的溫熱燥性是來自於「麻油熱煸乾薑」以及「加入米酒提味」2個步驟，麻油本身屬平性食材。（資料照）

中醫分享，麻油雞的溫熱燥性是來自於「麻油熱煸乾薑」以及「加入米酒提味」2個步驟，麻油本身屬平性食材。（資料照）

另外，陳瑋毅提到，食物的「份量」也會影響其對身體的作用。例如大量攝取冰塊，會讓身體變得很「寒」。然而大部分的蔬菜即使被歸類為「涼性」，由於其偏性較為溫和，且通常在日常飲食中會以適量搭配烹調的方式攝取，例如炒菜時加入薑蒜；將水果加熱烹煮，蒸梨子或煮紅棗，可以改變其性味，使其涼性減弱或增強其特定功效，像是紅棗本身味甘，生者多食，令人腹脹注泄，若將紅棗去核煮熟，則能治脾虛作脹。

陳瑋毅強調，中醫裡所提及的「辨證論治」，即是根據「個人體質」來選擇食物。例如熱性體質的人應多吃涼性或平性的食物；寒性體質的人則應多吃溫熱性食物。若是懷孕、坐月子等特殊時期，傳統習俗中對「寒性」食物的禁忌較多，但從現代中醫觀點，若體質屬於熱性，適量攝取涼性食物是可行的。

重視平衡、個體差異

最後，侯沂錚整理自己與陳瑋毅的飲食觀點，得出以下5個結論：

●「平衡」是核心：無論是營養均衡還是中醫的寒熱平衡，其核心都是追求身體的整體和諧。

●多樣化與適量攝取：鼓勵廣泛攝取各類蔬果，以獲得全面的營養素和生物活性成分。在日常生活中，除非有特定體質或疾病，單純的蔬菜和水果攝取在「適量」的範圍內，通常不會對身體的寒熱造成顯著或負面的影響。

●烹調方式的影響：烹調方式可以調整食物的性味。例如，將寒涼的蔬菜稍微加熱，或加入溫熱的辛香料（如薑、蒜）烹煮，可以在一定程度上平衡其性味。

●個體化差異：了解自己的體質並觀察身體對食物的反應非常重要。如果吃了某些蔬果感到身體不適（例如拉肚子或胃痛），即使它在傳統上被認為是「平性」食物，也應該適度調整攝取量或方式。

●專業諮詢的重要性：若有特殊的健康狀況、慢性疾病，或對自身的體質與食物選擇有疑慮，強烈建議諮詢專業的中醫師與營養師，他們能根據個人具體情況，提供最精準的飲食建議，確保獲得充足營養。

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