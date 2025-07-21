夏季大爆熱！ 醫師示警兒童中暑恐致命

恩主公醫院小兒科主治醫師孫義文提醒，若家中孩童出現體溫高於40度、意識模糊、昏睡或無法叫醒、持續嘔吐、抽搐或癲癇、極度虛弱、呼吸困難、心跳加速但脈搏微弱等症狀應立即送醫。（恩主公醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕一名暑假參加夏令營的國中男學生，在36度高溫從事戶外球類活動，突然頭暈、小腿抽筋，隨後出現噁心、臉色蒼白，體溫飆升至39度，緊急送往醫院急診，經醫療團隊處置後恢復穩定。醫師示警，熱傷害一旦處置不當，恐將成為具生命危險的中暑。

三峽恩主公醫院小兒科主治醫師孫義文表示，兒童的身體面積較小、體熱容易累積，加上汗腺尚未發育成熟，散熱效率較差，神經系統對高溫的感知與反應也不如成人靈敏，難以察覺身體不適警訊。孩童活動量大、常過度投入遊戲，導致忽略補充水分與適時休息，進一步提高熱傷害風險。

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他指出，熱傷害依嚴重程度可分為，引起肌肉抽筋的熱痙攣、血壓驟降造成昏倒的熱暈厥，大量出汗、疲倦、頭暈的熱衰竭。體溫超過40度的中暑是最嚴重類型，可能引發休克與器官衰竭，需立即就醫。

孫義文提醒，若家中孩童出現體溫高於40度、意識模糊、昏睡或無法叫醒、持續嘔吐、抽搐或癲癇、極度虛弱、呼吸困難、心跳加速但脈搏微弱等症狀應立即送醫，延誤處置恐引發併發症，甚至危及生命。

孫義文強調，預防熱傷害關鍵在於「提高警覺」、「及早辨識」與「即時因應」。暑假期間，家長與師長應主動關注孩童健康狀況，並落實熱傷害防治觀念，國小學童每日應攝取至少1500ml水分，並以白開水為主，守護孩童度過酷暑，避免遺憾發生。

恩主公醫院小兒科主治醫師孫義文提醒，家長與師長應主動關注孩童健康狀況，國小學童每日應攝取至少1500ml水分，並以白開水為主，守護孩童度過酷暑，避免遺憾發生。（恩主公醫院提供）

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