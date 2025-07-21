限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
醫學震撼彈！思覺失調症成因新發現 科學家在大腦保護層找到病毒
紀麗君／核稿編輯
〔編譯陳成良／綜合報導〕約翰霍普金斯大學團隊發現，思覺失調症與躁鬱症患者的腦膜中，竟帶有C型肝炎病毒（HCV）的痕跡。這項研究顛覆過去對精神疾病起因的理解，顯示部分症狀可能與潛在感染有關。研究已刊登於醫學期刊《Translational Psychiatry》。
科學新聞網站《Science Alert》報導，研究人員分析死後腦樣本，來自患有思覺失調、躁鬱症、重度憂鬱症與未罹病的對照者。他們將研究焦點鎖定在「脈絡叢」（choroid plexus），這是腦脊髓液的生成部位，也被認為是病毒可能進入腦部的關鍵通道。
請繼續往下閱讀...
使用高通量病毒定序技術，研究團隊檢測出13種不同病毒痕跡。其中，僅C型肝炎病毒在思覺失調與躁鬱症患者群中呈現統計學上的顯著相關，並未在憂鬱症或健康對照者中普遍出現。
該研究同時結合TriNetX資料庫，分析逾2.8億筆電子病歷紀錄，發現C型肝炎病毒在思覺失調與躁鬱症患者中的盛行率分別為3.5％與3.9％，遠高於憂鬱症患者的1.8％，以及一般族群的0.5％。
儘管研究並未在大腦內部區域如海馬迴發現病毒痕跡，但有HCV感染的患者，其海馬迴基因表現出現變化，顯示病毒即使停留在腦膜，也可能透過邊緣影響大腦運作。
研究人員強調，這項結果並不代表所有思覺失調或躁鬱症患者都感染HCV，但提供一種可能的全新理解：部分精神病症狀或許與慢性病毒感染有關。
約翰霍普金斯大學神經科學家沙邦西揚（Sarven Sabunciyan）指出，若這些病症確與感染相關，未來或可針對特定病患族群採用抗病毒藥物作為輔助治療，開啟精神醫學的新方向。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應