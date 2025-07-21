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健康 > 心理精神

醫學震撼彈！思覺失調症成因新發現 科學家在大腦保護層找到病毒

2025/07/21 09:59

經人工上色的C型肝炎病毒（HCV）透射電子顯微影像。（圖：美國國家過敏和傳染病研究所）

經人工上色的C型肝炎病毒（HCV）透射電子顯微影像。（圖：美國國家過敏和傳染病研究所）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕約翰霍普金斯大學團隊發現，思覺失調症與躁鬱症患者的腦膜中，竟帶有C型肝炎病毒（HCV）的痕跡。這項研究顛覆過去對精神疾病起因的理解，顯示部分症狀可能與潛在感染有關。研究已刊登於醫學期刊《Translational Psychiatry》。

科學新聞網站《Science Alert》報導，研究人員分析死後腦樣本，來自患有思覺失調、躁鬱症、重度憂鬱症與未罹病的對照者。他們將研究焦點鎖定在「脈絡叢」（choroid plexus），這是腦脊髓液的生成部位，也被認為是病毒可能進入腦部的關鍵通道。

使用高通量病毒定序技術，研究團隊檢測出13種不同病毒痕跡。其中，僅C型肝炎病毒在思覺失調與躁鬱症患者群中呈現統計學上的顯著相關，並未在憂鬱症或健康對照者中普遍出現。

該研究同時結合TriNetX資料庫，分析逾2.8億筆電子病歷紀錄，發現C型肝炎病毒在思覺失調與躁鬱症患者中的盛行率分別為3.5％與3.9％，遠高於憂鬱症患者的1.8％，以及一般族群的0.5％。

儘管研究並未在大腦內部區域如海馬迴發現病毒痕跡，但有HCV感染的患者，其海馬迴基因表現出現變化，顯示病毒即使停留在腦膜，也可能透過邊緣影響大腦運作。

研究人員強調，這項結果並不代表所有思覺失調或躁鬱症患者都感染HCV，但提供一種可能的全新理解：部分精神病症狀或許與慢性病毒感染有關。

約翰霍普金斯大學神經科學家沙邦西揚（Sarven Sabunciyan）指出，若這些病症確與感染相關，未來或可針對特定病患族群採用抗病毒藥物作為輔助治療，開啟精神醫學的新方向。

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