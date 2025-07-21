長期搬重物要注意 小心罹疝氣

澄清醫院一般外科孫賢斌醫師表示，搬重物要小心。（澄清醫院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位年輕時就在銀行擔任鈔票和錢幣搬運工作65歲男子，竟搬到罹患疝氣，10幾年前曾接受傳統疝氣手術，最近幾年又復發，兩側腹股溝冒出疝氣囊，左側疝氣大到如拳頭大，經達文西手臂以人工膜縫補破洞，精準修復，術隔日便能下床走動，兩天後就順利出院，走路不再卡卡，重拾正常生活。

澄清醫院中港院區一般外科孫賢斌醫師表示，男子求診時，兩側腹股溝竟都發生疝氣，左側腹股溝疝氣已掉出約15公分×6公分的囊袋，比陰囊大了好幾倍；右側腹股溝疝氣也有6公分×6公分之大，經診斷是嵌閉性疝氣。

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患者嵌閉性疝氣情形（白圈處）（澄清醫院提供）

孫賢斌表示，該患者腹股溝疝氣，很可能因長年搬重物，造成腹內壓力增加，壓力會使腹膜破裂，腹膜會經過這個裂洞凸到腹股溝外面，形成疝氣。由於該患者兩側都有疝氣，傳統手術要在兩側腹股各劃開約10公分手術傷口，限於內視鏡器械本身限制，很難達到精準縫補的動作，建議患者接受達文西機械手臂手術。

孫賢斌指出，只在該患者肚臍上方開3個各約1公分小傷口，以達文西手臂探入，靈活彎曲、視野清晰，進行左右兩側腹膜破洞修補手術，達文西手臂精準剝離很薄的腹膜，置入並固定人工膜以封住破洞，再將腹膜精細的復位縫補，預後效果更加良好，減少術後疼痛度，復發率近乎於零。

以台灣而言，腹股溝疝氣的發生率約6％，男性是女性的10倍。孫賢斌強調，大部份疝氣的腹膜破洞都不會自行癒合，有可能破洞會愈破愈大，更危險的是，這樣的「嵌閉性疝氣」，越卡會越腫，嚴重時甚至會造成組織的壞死。

罹患腹股溝疝氣的高危險群有經常搬運重物、長期咳嗽、便秘、懷孕，如果摸到自己的腹股溝有圓形凸起物，應趕快就醫做詳細診查。

該手術是健保免費，但耗材要自費。

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