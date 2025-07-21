自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

長期搬重物要注意 小心罹疝氣

2025/07/21 09:44

澄清醫院一般外科孫賢斌醫師表示，搬重物要小心。（澄清醫院提供）

澄清醫院一般外科孫賢斌醫師表示，搬重物要小心。（澄清醫院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位年輕時就在銀行擔任鈔票和錢幣搬運工作65歲男子，竟搬到罹患疝氣，10幾年前曾接受傳統疝氣手術，最近幾年又復發，兩側腹股溝冒出疝氣囊，左側疝氣大到如拳頭大，經達文西手臂以人工膜縫補破洞，精準修復，術隔日便能下床走動，兩天後就順利出院，走路不再卡卡，重拾正常生活。

澄清醫院中港院區一般外科孫賢斌醫師表示，男子求診時，兩側腹股溝竟都發生疝氣，左側腹股溝疝氣已掉出約15公分×6公分的囊袋，比陰囊大了好幾倍；右側腹股溝疝氣也有6公分×6公分之大，經診斷是嵌閉性疝氣。

患者嵌閉性疝氣情形（白圈處）（澄清醫院提供）

患者嵌閉性疝氣情形（白圈處）（澄清醫院提供）

孫賢斌表示，該患者腹股溝疝氣，很可能因長年搬重物，造成腹內壓力增加，壓力會使腹膜破裂，腹膜會經過這個裂洞凸到腹股溝外面，形成疝氣。由於該患者兩側都有疝氣，傳統手術要在兩側腹股各劃開約10公分手術傷口，限於內視鏡器械本身限制，很難達到精準縫補的動作，建議患者接受達文西機械手臂手術。

孫賢斌指出，只在該患者肚臍上方開3個各約1公分小傷口，以達文西手臂探入，靈活彎曲、視野清晰，進行左右兩側腹膜破洞修補手術，達文西手臂精準剝離很薄的腹膜，置入並固定人工膜以封住破洞，再將腹膜精細的復位縫補，預後效果更加良好，減少術後疼痛度，復發率近乎於零。

以台灣而言，腹股溝疝氣的發生率約6％，男性是女性的10倍。孫賢斌強調，大部份疝氣的腹膜破洞都不會自行癒合，有可能破洞會愈破愈大，更危險的是，這樣的「嵌閉性疝氣」，越卡會越腫，嚴重時甚至會造成組織的壞死。

罹患腹股溝疝氣的高危險群有經常搬運重物、長期咳嗽、便秘、懷孕，如果摸到自己的腹股溝有圓形凸起物，應趕快就醫做詳細診查。

該手術是健保免費，但耗材要自費。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中