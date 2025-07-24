健康網》當歸湯喝起來苦苦的 中醫解密：配方很重要

林本庭指出，當歸湯之所以出現苦味，往往是因為當歸放得多所致。（圖擷取自林本庭臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人習慣在天氣轉涼或身體虛弱時，喝一碗溫補的當歸湯，但你是否曾發現，有些店家的當歸湯喝起來特別苦？對此，中醫師林本庭在臉書專頁上解釋，這苦味背後，其實藏著一套深厚的中醫調配哲學。他也分享了實用又平衡的當歸湯配方：當歸3片、川芎2片、黃耆8片、枸杞1匙、紅棗5顆。

林本庭指出，當歸湯之所以出現苦味，往往是因為當歸放得多所致。相比之下，常搭配的川芎並不會帶來明顯的苦味。不過，當歸雖然營養價值高，也價格不菲，若搭配川芎使用過量、過久，反而容易走洩真氣，因此在古法中常需加入黃耆進行補氣平衡，以達到「補而不燥、行而不洩」的調理效果。

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傳統配方兼顧滋補與口感

林本庭也分享了一個實用又平衡的當歸湯配方，包括：當歸3片、川芎2片、黃耆8片、枸杞1匙、紅棗5顆。水量可依個人喜好調整濃淡，湯底不論搭配麵線、加入蔬菜製作素食版，或添加肉片做成葷食，都是兼具美味與營養的暖心料理。

當歸性溫、味甘辛，有活血補血、調經止痛、潤燥滑腸等功效，向來被譽為「女性補血聖品」；圖為情境照。（圖取自freepik）

當歸營養價值高 養生首選

農業部也補充指出，當歸不僅是常見的中藥材，更含有多種人體所需的重要營養素，包括：

●維生素A：有助視力保健與皮膚、黏膜組織維持

●維生素B群：如B1、B2、B3、B9、B12，有助神經代謝與造血功能

●維生素E：具抗氧化作用

●天然糖類：果糖、葡萄糖、蔗糖

●17種胺基酸與鈉、鉀、鈣、鎂、鐵等礦物質

●微量元素：如錳、鎳、銅、鋅，有助維持身體機能

當歸性溫、味甘辛，有活血補血、調經止痛、潤燥滑腸等功效，向來被譽為「女性補血聖品」。但醫師也提醒，補養雖好，仍須依個人體質適量攝取，若有特殊慢性疾病，建議先諮詢專業中醫師再行調理。

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