健康網》泡麵查獲含「環氧乙烷」 學者：一級致癌物

環氧乙烷殘留常見於泡麵的調味粉或香料包；芝麻、胡椒粉、孜然、咖哩粉等香料；示意圖（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛生局日前針對市售泡麵展開抽查，發現多起產品檢出「環氧乙烷」殘留，引發食安疑慮。營養學者洪泰雄在臉書發文指出，環氧乙烷（ethylene oxide）是一種具揮發性的氣體殺菌劑，已被世界衛生組織（WHO）及國際癌症研究機構（IARC）列為第一級致癌物，長期暴露與多種癌症風險密切相關。民眾應避免食用來源不明或包裝不清的泡麵與香料粉。

什麼是環氧乙烷？

環氧乙烷，化學式為C₂H₄O，具有強效穿透力和殺菌能力，過去廣泛應用於醫療器材（如手術刀、導管、針筒等）與乾燥香料、藥草的消毒處理，也曾作為農業殺蟲劑使用。不過，因其對人體毒性極高，多數國家已禁止將其用於食品或食品接觸材料。

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哪些食物可能含有？

洪泰雄指出，環氧乙烷殘留常見於以下食品中：

●泡麵的調味粉或香料包。

●芝麻、胡椒粉、孜然、咖哩粉等香料。

●部分進口健康食品，如薑黃粉、草藥成分。

●主要來源地包括印度、越南等東南亞、南亞國家。

民眾應避免食用來源不明或包裝不清的泡麵與香料粉；圖為情境照。（圖取自freepik）

對人體健康的影響

依照暴露途徑與程度不同，環氧乙烷對人體健康的潛在威脅如下：

1. 食用途徑：進入血液循環，長期暴露與淋巴癌、白血病、乳癌、胰臟癌等風險升高。

2. 吸入暴露：可能刺激呼吸道，引發頭暈、噁心、喉嚨不適等急性症狀。

3. 長期累積：恐抑制免疫系統，導致基因突變、染色體異常，進而提升細胞癌化機率。

政府如何應對？

根據台灣現行法規，食品與食品原料中不得檢出環氧乙烷，即使微量檢出也屬違法。近期台北市與新北市衛生局已對市售泡麵與香料進行抽查，針對違規產品勒令下架回收。同時，食藥署也已加強邊境監控與高風險國家產品的進口抽驗，以確保民眾食安。

民眾如何自保？

專家建議，民眾應從以下幾方面著手，降低攝入風險：

1. 避免食用來源不明或包裝不清的泡麵與香料粉。

2. 優先選擇有品牌信譽、清楚標示進口商與產地的產品。

3. 留意產品是否標示「環氧乙烷消毒」或未標明處理方式。

4. 如調味包氣味刺鼻或異常辛辣，應提高警覺。

5. 平時應減少加工食品攝取，多以天然原型食物為主。

泡麵與香料看似方便，卻暗藏食安風險。環氧乙烷雖具有殺菌功能，卻不應存在於食品中。政府已祭出「零容忍」政策，而民眾唯有提升選購意識，方能從源頭自保，共同守護健康飲食安全。

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