健康網》醫病溝通卡關？ 醫推「STOP口訣」助化解誤會

民眾到醫院就醫後，一旦疾病惡化，不免向醫療團隊抱怨。醫師建議，最好在第一時間，讓家屬知道疾病狀況、接下來可能惡化的進展；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾到醫院就醫以後，一旦遇到疾病惡化，不免向醫療團隊抱怨「人好好的進來，怎麼會越醫越差！」導致醫病之間氣氛緊張。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金分享 ，民眾有這種感覺主要是對於「疾病的自然進程」沒有概念，最好能在第一時間，讓家屬知道疾病的狀況、接下來可能惡化的進展，而不是他們原本所認知的「好好的」、「小感冒而已」。他建議做好病情解說的4個步驟STOP。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文分享，經常聽到家屬說「人好好的進來，怎麼會越醫越差！」一旦醫療人員用「人好好的，沒事幹嘛來醫院？」這樣反嗆回去，對醫病溝通並沒有幫助，只是逞一時之快而已。一般民眾就醫時，會有「人好好的」這種感覺，主要是對於「疾病的自然進程」沒有概念。

請繼續往下閱讀...

陳志金說，「疾病的自然進程」是疾病在沒有接受治療，或者即使已經接受治療後，仍然會沿著「常見的軌跡」進展、惡化。例如，年長病人若患了肺炎，一開始就像感冒的症狀，然後會喘、血氧會下降、需要插管使用呼吸器，可能會進展到敗血性休克合併多重器官衰竭，甚至進展到死亡。

也就是說，老年人肺炎的可能進程，醫療人員所做的事就是攔截疾病的惡化，最好的結果，當然是把病人「拉回到」他住院前的狀況；差一點的就是，維持他入院時的情況；更差的有可能是病況持續惡化，甚至走向死亡。

陳志金又說，每次醫療人員是不是都能夠把病人「往上拉」？並不一定，仍有很多變數。家屬所期待的，往往就是人都送到醫院，當然要改善。因此家屬會覺得，病人變差就是「醫療人員造成的」。主要在於民眾不清楚「變差」是疾病本來就會發生的進展。

陳志金建議，運用病情解說口訣STOP，方便醫師向病人與家屬解說病情，希望拉近彼此認知的落差。病情解說的四個步驟STOP為，Situation目前病況，Treatment治療計劃，Observation觀察重點，Progression可能進展。

1.Situation目前病況

病人的根本疾病是什麼？年紀大不大？得了什麼疾病？如何得病？目前現況如何？

2.Treatment 治療計劃

醫療團隊採取什麼治療（抗生素、呼吸器、洗腎、升壓劑…）來試圖阻擋攔截疾病惡化。必須強調疾病本身就會惡化，醫療團隊的所有努力，就是要阻擋病情變差，但是，不是每次都能成功。

3.Observation 觀察重點

未來幾天觀察的重點：升壓劑是否會用到最高量？氧氣是否用到100%？有沒有排尿？意識變化？

4.Progression可能進展

病情可能的進展都要事先說明，不要等到發生才說。例如，胸痛病人可能會心率不整或猝死；腦中風要告知可能在第3或第4天會因腦水腫而惡化；急性腎衰竭可能需要洗腎、高血鉀會發生致命性心律不整；喘的病人可能需要插管使用呼吸器等等。

陳志金補充，醫療團隊最好的方式，就是在一開始接手治療的時候，花一點時間說明，讓家屬知道，醫療所進行的是「攔截行為」。畢竟醫病的共同敵人是「疾病」和「無常」，並不是彼此。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法