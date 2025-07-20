自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

公車撞死名醫》周佳正沒天沒夜投入工作 兒氣父不回家要媽媽換鎖

2025/07/20 20:26

衛福部桃園醫院醫護同仁不忍心，他們敬愛的醫師周佳正出事影片一直轉播，周佳正同事程濃濃提供這張周佳正的慶生照，希望他的身影永遠相伴醫病護左右。（程濃濃提供）

衛福部桃園醫院醫護同仁不忍心，他們敬愛的醫師周佳正出事影片一直轉播，周佳正同事程濃濃提供這張周佳正的慶生照，希望他的身影永遠相伴醫病護左右。（程濃濃提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部桃園醫院一般外科主任周佳正醫師不幸於19日被公車撞逝，連兩日社群留言爆量，醫病護在哀傷之餘，留下對這位仁醫無限懷念，《自由健康網》在向這群醫病患取得用照使用時，周佳正同事程濃濃留下訊息：「我真的很希望，大家能記得他（周佳正）的好，而不是一直用事發影片…」她提供一張幫周佳正慶生的照片。她透露，每回看一次出事影片，淚水就止不住。

桃園醫院的同事回憶周佳正：「十幾年前他（周佳正）二話不說扛下桃醫所有乳房異常病人的看診量，再加上原有外科量，有一陣子他忙到無法回家，兒子生氣覺得爸爸故意不回家，叫媽媽換門鎖不讓他回家，主任委屈訴苦的樣子，我仍然記得清楚⋯⋯」周佳正的死訊，灌爆衛福部桃園醫院臉書專頁，看得出周佳正永遠把病人放在第一位，門診常常忙到凌晨，開完刀下了手術台，他一定要再去看看術後病人，一直視病如親，受到不少病人及家屬愛戴與尊重。

不僅如此，周佳正對於提攜後輩也是不遺餘力，被他帶過PGY醫師，十分感念他對待住院醫師的和藹，他說：「桃園醫院當年是一間社區型醫院，人手不是很多，外科甚至沒有住院醫師或年輕主治醫師扛第一線，值班的人常常是位於巔峰狀態的中生代主治醫師。」他指出，有一回深夜跟著周佳正進行闌尾炎跟十二指腸穿孔手術，大概也知道他不是走外科的料，雖教不會但也沒有開口罵人。令當年這位小醫師一直感念在心，「主任修養特別好」。

周佳正永遠像一顆鹼性電池，很體恤團隊，在他的隊伍裡，最常聽到他說：「快輪流下去吃飯喔！」但他自己卻永遠是最後一個才吃飯的那位。還有一位醫護人員寫道：「來到桃園醫院十多年的歲月裡，您教導了我不少關於臨床的知識，在您身上學到很多很多外科、乳癌病患的知識跟照顧，到現在的筆記我還留著，常常拿出來看，在專科護理師、刀助的訓練裡也扎扎實實，是您給我機會學習外科刀助，也是您支持我回到專科護理師的角色，為我們外科病患服務。」在字裡行間看出來對周佳正不捨，「您就是我們心中永遠的周把拔，不捨您的離開，我們永遠愛您！」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中