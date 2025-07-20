公車撞死名醫》周佳正沒天沒夜投入工作 兒氣父不回家要媽媽換鎖

衛福部桃園醫院醫護同仁不忍心，他們敬愛的醫師周佳正出事影片一直轉播，周佳正同事程濃濃提供這張周佳正的慶生照，希望他的身影永遠相伴醫病護左右。（程濃濃提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部桃園醫院一般外科主任周佳正醫師不幸於19日被公車撞逝，連兩日社群留言爆量，醫病護在哀傷之餘，留下對這位仁醫無限懷念，《自由健康網》在向這群醫病患取得用照使用時，周佳正同事程濃濃留下訊息：「我真的很希望，大家能記得他（周佳正）的好，而不是一直用事發影片…」她提供一張幫周佳正慶生的照片。她透露，每回看一次出事影片，淚水就止不住。

桃園醫院的同事回憶周佳正：「十幾年前他（周佳正）二話不說扛下桃醫所有乳房異常病人的看診量，再加上原有外科量，有一陣子他忙到無法回家，兒子生氣覺得爸爸故意不回家，叫媽媽換門鎖不讓他回家，主任委屈訴苦的樣子，我仍然記得清楚⋯⋯」周佳正的死訊，灌爆衛福部桃園醫院臉書專頁，看得出周佳正永遠把病人放在第一位，門診常常忙到凌晨，開完刀下了手術台，他一定要再去看看術後病人，一直視病如親，受到不少病人及家屬愛戴與尊重。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，周佳正對於提攜後輩也是不遺餘力，被他帶過PGY醫師，十分感念他對待住院醫師的和藹，他說：「桃園醫院當年是一間社區型醫院，人手不是很多，外科甚至沒有住院醫師或年輕主治醫師扛第一線，值班的人常常是位於巔峰狀態的中生代主治醫師。」他指出，有一回深夜跟著周佳正進行闌尾炎跟十二指腸穿孔手術，大概也知道他不是走外科的料，雖教不會但也沒有開口罵人。令當年這位小醫師一直感念在心，「主任修養特別好」。

周佳正永遠像一顆鹼性電池，很體恤團隊，在他的隊伍裡，最常聽到他說：「快輪流下去吃飯喔！」但他自己卻永遠是最後一個才吃飯的那位。還有一位醫護人員寫道：「來到桃園醫院十多年的歲月裡，您教導了我不少關於臨床的知識，在您身上學到很多很多外科、乳癌病患的知識跟照顧，到現在的筆記我還留著，常常拿出來看，在專科護理師、刀助的訓練裡也扎扎實實，是您給我機會學習外科刀助，也是您支持我回到專科護理師的角色，為我們外科病患服務。」在字裡行間看出來對周佳正不捨，「您就是我們心中永遠的周把拔，不捨您的離開，我們永遠愛您！」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法