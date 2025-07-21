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健康 > 名人健康事

健康網》王晴眼角膜被「炸蛋」炸破了 醫：紅眼要好一陣子

2025/07/21 14:26

王晴指自己學YouTube短視頻煮雞蛋，將蛋放置微波爐內，沒想到在打開時，蛋成「炸蛋」弄傷她的眼角膜。（取自王晴IG）

王晴指自己學YouTube短視頻煮雞蛋，將蛋放置微波爐內，沒想到在打開時，蛋成「炸蛋」弄傷她的眼角膜。（取自王晴IG）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有「八點檔本土劇林志玲」之稱的王晴昨（19）日在社群上PO文，指自己學YouTube短視頻煮雞蛋，將蛋放置微波爐內，沒想到在打開時，蛋成「炸蛋」弄傷她的眼角膜，皮膚也受到輕微燙傷，她受到驚嚇，一路哭暈了直衝到醫院掛急診。

使用微波爐須知如下：

●不能煮帶殼蛋、全熟蛋，以免烹煮過程中爆裂。

●不可將密封罐裝食物或瓶子放入，當氣壓增加，瓶子可能會爆炸。

●不可加熱飲料（如水），因微波加熱會導致延遲性噴濺沸騰，容易發生燙傷。

●不可煎炸食物。

●不可將乾布、報紙、或其他紙類製品放入加熱，可能會引起著火。

●袋裝食物請打開包裝倒在其他容器內加熱。

●切勿使用金屬器具（包含帶金邊、銀邊的器具及錫箔、鋁箔紙的包裝、不銹鋼器具等），木、竹、紙類容器，耐熱差的塑膠容器以及一般玻璃容器皆不可。

王晴為了求快，一時大意將生蛋放入微波爐，忘了生雞蛋因為蛋殼含水量極少，蛋黃、蛋白含水量非常多，微波時間一久，蛋裡的水變成蒸氣，加上蛋殼不透氣使得內部氣壓增加，於是雞蛋就爆炸了。因微波加熱會產生蒸氣，急速膨脹的氣體讓內部壓力急遽升高，所以密閉物體勿放進微波爐，有爆裂危險。

臨床上不少人因拔隱型眼鏡戳到眼睛而傷到角膜，導致眼睛刺痛畏光，經眼科醫師診斷為角膜破皮。衛福部朴子醫院眼科主任高丕霖指出，輕微的角膜損傷，症狀可能在幾天到一星期內就會有明顯的改善。然而，對於嚴重的角膜破皮，恢復的時間可能會更長，可能需要數週或數個月。

另外，書田診所眼科主任醫師王司宏在「書田泌尿科眼科診所衛教資料」上指出，角膜上皮受外力刮傷或磨損剝落的情形，因為角膜上皮層底下有豐富的神經，一旦角膜破皮會使神經曝露出來，非常疼痛，而且會怕光、流淚，眼睛幾乎睜不開，在角膜周圍的結膜會充血發紅，張眼閉眼時會覺得眼睛內好像有異物卡在眼內。

至於王晴因此事受到驚嚇，懷疑自己會有創傷症候群（PTSD）。高雄市大同醫院身心科醫師王紹承指出，創傷症候群發生於病患出現如不自主反覆回想創傷、睡眠問題、過度警覺、易怒、迴避特定人物和場景、以及持續感到恐懼、憤怒或罪惡感等創傷反應，此時稱為「急性壓力反應」。若這些困擾持續超過1個月，則可能發展為「創傷後壓力症候群」（PTSD）。

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