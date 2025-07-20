「肝」緊檢查！ 醫免費超音波檢查竟超過7成肝異常

彰化醫院肝膽胃腸科主任楊智超表示，肝臟是「沉默的器官」，40歲以上民眾應每年定期檢查1次。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕你「超」了沒？彰化醫院今（20日）為40歲以上的民眾做免費腹部超音波檢查，共有146人檢查，結果驚見超過7成民眾有肝部異常問題，尤以脂肪肝最常見，占比超過6成，甚至發現有8人疑似肝癌個案，均安排複診進一步檢查，醫院提醒，肝臟是「沉默的器官」，定期檢查很重要。

由肝病防治學術基金會主辦的免費腹部超音波檢查活動「今年超了沒？」，今日在全台30家醫院同步展開，彰化場由衛福部彰化醫院承辦，並由肝膽胃腸科主任楊智超與主治醫師蔡安順、王棋新等人組成健檢團隊，共有 146人檢查，其中116人檢出異常，包括78人患有脂肪肝、8人高度懷疑肝癌或性質不明腫瘤、40人有良性肝腫瘤、27人則出現肝實質病變等狀況。

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肝病防治學術基金會主辦的「今年超了沒」活動，今天（20日）於彰化醫院等全台30家醫院同步展開。（彰化醫院提供）

楊智超表示，肝臟是「沉默的器官」，初期無明顯症狀，等出現不適往往已是中晚期，甚至演變為肝硬化或肝癌，透過腹部超音波可早期發現肝病變化，尤其是有B、C型肝炎史者，應至少每半年檢查一次，40歲以上民眾即使無相關病史，也建議每年檢查一次。

楊智超也指出，脂肪肝是此次檢查最常見異常，且不只肥胖者才會有，飲食習慣不當、缺乏運動也可能導致「肝包油」。若不改善，可能演變為肝炎、肝硬化甚至肝癌，對此彰化醫院有開辦減重班，可協助民眾透過飲食控制與規律運動改善肝脂問題。

楊智超也提醒，想逆轉脂肪肝，應減少攝取高糖、高油、高精緻澱粉與酒精類食品，並多吃蔬果、優質蛋白與低脂食物，同時養成運動習慣，促進代謝、減輕肝臟負擔。

彰化醫院檢查發現，有超過6成民眾有脂肪肝。（彰化醫院提供）

彰化醫院為40歲以上的民眾做免費腹部超音波檢查，共146人檢查，結果超過7成民眾有肝部異常問題。（彰化醫院提供）

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