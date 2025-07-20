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健康 > 心理精神

健康網》不是補眠就好！ 研究：熬夜迫細胞能量過載爆危機

2025/07/20 14:38

醫師表示，睡意是疲憊的粒線體發出的求救訊號，熬夜、久坐不動，都會讓粒線體更容易堆積多餘能量，結果晚上就睡不安穩，有損健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，睡意是疲憊的粒線體發出的求救訊號，熬夜、久坐不動，都會讓粒線體更容易堆積多餘能量，結果晚上就睡不安穩，有損健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為熬夜後，只要隔天多補眠就好，只是怎麼睡還是覺得累。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，睡意是疲憊的粒線體發出的求救訊號，熬夜、日夜顛倒、久坐不動、缺乏運動，都會讓粒線體更容易堆積多餘能量，變成自由基，引發一連串壓力反應，沒辦法有效代謝掉，結果晚上就睡不安穩、睡不深，長久累積有損健康。

為什麼我們會感到「睡意」？張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」發文分享，背後的原因是因為身體累了，這個累不單是心理層面的情緒或壓力，關鍵是藏在細胞裡，那些日以繼夜幫人體發電的小工廠「粒線體」（mitochondria），已經撐不住。

張家銘引用2025年發表在《Nature》的一篇研究，從果蠅大腦裡找到了答案。原來「睡眠壓力」，其實就是細胞裡的粒線體，發生「能量塞車」。而熬夜是在偷偷讓細胞造成「能量過載」，從而累積「電子負債」。

他進一步解釋，很多人熬夜，總以為只是精神累，或者以為只要隔天補眠就好，但事實上，大腦裡有一群叫作「背側扇形體神經元」（dorsal fan-shaped body neurons, dFBNs），專門負責掌管睡眠，裡面藏著大量負責幫人體「發電」的粒線體。當感到睡意卻仍硬撐著不睡，這些粒線體就會開始出現狀況。

他接著說明，這些神經元只要一被剝奪睡眠，就會瘋狂打開和能量代謝有關的基因開關。細胞清醒著，但用不掉的能量越堆越多，ATP卡在裡頭，電子流不出去，粒線體只好吞下多餘電子，結果這些電子開始「漏電」，變成自由基，引發一連串壓力反應，甚至開始傷害細胞本身。

張家銘指出，此時粒線體開始自保，數量增加，啟動自噬，甚至和內質網的接觸變多。這些求救行為，只有等好好睡一覺後，才會回到正常狀態。這也是為什麼，熬夜過後怎麼睡還是覺得累，因為細胞裡有些事情還在處理。因此，睡意代表的是細胞「能量太滿，已受不了了。」換言之，睡覺是身體為了修復能量失衡而設計的「停損機制」。

張家銘說，白天多動一點，不只讓身體變健康，而是幫助粒線體把能量用掉、呼吸鏈維持暢通。這也是為什麼，很多研究都指出，白天活動量高的人，晚上睡得比較好。同時，再藉由飲食多補充幫助抗氧化的營養，像是深綠色蔬菜、多酚、維生素C、E，不只對心血管有幫助，對大腦裡的粒線體修復同樣重要。

張家銘總結，這篇研究釐清，人們的慢性疲勞、長期睡眠障礙，甚至老化、神經退化的背後，很可能藏著粒線體修復不良。未來不只靠安眠藥，還有可能透過營養、運動，幫助改善睡眠與健康。

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