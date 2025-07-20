健康網》高劑量魚油對心好？ 醫：恐增心房顫動風險

醫師指出，越來越多的證據表明，高劑量的魚油可能會讓心房顫動風險增加，若正在服用魚油補充劑，尤其是高劑量，請務必與主治醫師討論；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕魚油對三酸甘油酯很高、在吃降血脂藥，但心臟病風險還是很高、有心血管疾病史的人來說，補充高劑量、高純度的EPA有一定的好處，但有沒有副作用呢？亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，越來越多的證據表明，高劑量的魚油可能會讓心房顫動風險增加，因此如果正在服用魚油補充劑，尤其是高劑量，請務必與主治醫師討論。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，一篇2022年發表在Circulation期刊，主題是「Omega-3魚油與心房顫動的連結」為了方便，以下將omega3脂肪酸簡稱魚油。

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魚油對初級預防效果有限

林軒任指出，魚油在這幾十年間儘管已進行 20多項臨床試驗，但結果不一。總體而言，魚油在冠狀動脈疾病的初級預防方面效用有限，所謂的初級預防意思是說，本身是心血管高風險群（例如三高或肥胖）但還沒有發作任何心血管疾病（例如心肌梗塞，腦中風或其他器官傷害）但對於已發生心血管疾病的患者，在二級預防方面可能有所助益。

魚油造成心房顫動風險增

林軒任說，越來越多的證據表明，高劑量的魚油可能會讓心房顫動風險增加。這種風險可能劑量越高，風險越高，當劑量<1g/d 時，風險比為1.12；而當劑量> 1 g/d時，風險比則增加至1.49。而且這些研究發現，即使魚油降低心血管風險的同時，依然有可能增加心房顫動的機會。

為什麼魚油增加心房顫動風險

林軒任表示，2001年諾貝爾獎得主他們發現一種叫做「PIEZO」的「機械感應門」。這些「門」就像你家門口的地毯，只要有人踩上去（心臟受到壓力或擴張），它就會「開門」，讓一些離子進出，影響心臟的跳動。而魚油像是讓這塊地毯變得「超級敏感」的魔法藥水。

研究發現，魚油中的某些成分（尤其是 DHA）會讓心臟細胞的膜變得更「柔軟」，使得這些 PIEZO「機械感應門」更容易被「觸發」。這就好像你把家裡的門鎖調得太鬆，風一吹門就開了，結果搞得家裡雞飛狗跳一樣！這樣一來，心臟就更容易出現不規則的跳動，甚至導致心房顫動。

多高劑量的魚油才會增加風險

林軒任說，根據文章，對於魚油攝取，可能存在一個「U型曲線」的關係。魚油吃太少不好，但吃太多可能也不好，就像喝水一樣，喝太少會渴，但一次喝太多也會出問題。所以，並不是越多越好。目前有些心臟科專家的建議是每天不要超過2000mg魚油，而且能夠的話盡量減少DHA的比例，因為DHA可能是增加心房顫動的主要成分之一。

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