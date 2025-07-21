健康網》看起來乖其實在撐！ 心理師：注意力不足3招可助攻

心理師指出，有些小孩看起來內向、溫和，甚至有點小大人。但事實上，他們只是「撐住」不讓自己被說成失控而已；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕注意力不足（ADD）的孩子都很吵、很皮、坐不住？台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新分享，1位自己的個案，第一次來做神經回饋訓練時，就安安靜靜坐好，不太需要提醒，看起來內向、溫和，甚至有點小大人。但事實上，他們只是「撐住」不讓自己被說成失控而已。面對注意力不足的孩子，家長可以結構化時間分配、練習自我監控、使用視覺提示，幫助孩子降低混亂。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」提到，這類孩子通常成績不差，也懂規矩，但內在卻非常用力。怕無聊、怕分心、怕被罵，腦袋裡一直在逼自己「快點開始」，卻也常常啟動不了。看起來像沒事，實際上大腦已經超載。他們可能在課堂上專心10分鐘，但代價是下課時完全耗盡，不是不努力，而是每天都在拼命對抗自己的混亂。

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黃閎新提醒，理解這些內在掙扎，不是為了原諒或放任，而是為了更有策略地支持他。可以從3個方向開始試試：

1. 結構化時間分配：把學習、休息、娛樂安排在固定流程中，讓孩子更好啟動。

2. 練習自我監控：陪孩子一起觀察「我現在分心了嗎？」或「我卡在哪裡？」

3. 使用視覺提示：像是圖示收納、任務步驟，幫助孩子降低混亂與健忘。

黃閎新補充，你看到的，是他撐起來的樣子；你沒看到的，是他心裡一直跑不停的那團風暴。

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