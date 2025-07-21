自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》看起來乖其實在撐！ 心理師：注意力不足3招可助攻

2025/07/21 15:13

心理師指出，有些小孩看起來內向、溫和，甚至有點小大人。但事實上，他們只是「撐住」不讓自己被說成失控而已；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

心理師指出，有些小孩看起來內向、溫和，甚至有點小大人。但事實上，他們只是「撐住」不讓自己被說成失控而已；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕注意力不足（ADD）的孩子都很吵、很皮、坐不住？台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新分享，1位自己的個案，第一次來做神經回饋訓練時，就安安靜靜坐好，不太需要提醒，看起來內向、溫和，甚至有點小大人。但事實上，他們只是「撐住」不讓自己被說成失控而已。面對注意力不足的孩子，家長可以結構化時間分配、練習自我監控、使用視覺提示，幫助孩子降低混亂。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」提到，這類孩子通常成績不差，也懂規矩，但內在卻非常用力。怕無聊、怕分心、怕被罵，腦袋裡一直在逼自己「快點開始」，卻也常常啟動不了。看起來像沒事，實際上大腦已經超載。他們可能在課堂上專心10分鐘，但代價是下課時完全耗盡，不是不努力，而是每天都在拼命對抗自己的混亂。

黃閎新提醒，理解這些內在掙扎，不是為了原諒或放任，而是為了更有策略地支持他。可以從3個方向開始試試：

1. 結構化時間分配：把學習、休息、娛樂安排在固定流程中，讓孩子更好啟動。

2. 練習自我監控：陪孩子一起觀察「我現在分心了嗎？」或「我卡在哪裡？」

3. 使用視覺提示：像是圖示收納、任務步驟，幫助孩子降低混亂與健忘。

黃閎新補充，你看到的，是他撐起來的樣子；你沒看到的，是他心裡一直跑不停的那團風暴。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中