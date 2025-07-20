健康網》手搖飲喝飽不吃飯 醫憂缺乏咀嚼恐成小胖子

小朋友好好吃飯、多咀嚼，需要舌頭、臉部與咀嚼肌協調配合。醫師指出，有8大優點。；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「我好熱，吃不下！」盛夏幼童常咕嚕、咕嚕的，灌下不少冷飲，到了吃飯時間，往往不餓了。北市立聯合醫院和平婦幼院區牙科主治醫師許玲欣表示，咬東西是進食一種間歇性的節律行為，經由牙齒和顳顎關節運動，需要舌頭、臉部與咀嚼肌協調配合。她建議，孩子要適度嚼食對健康益處多。

許玲欣說，在嚼東西的過程中，唾液分泌能分解食物並協助吞嚥。唾液能保持口腔濕潤，並有補充水的作用。經研究指出，咀嚼不只是一個機械過程，更是一種感官體驗。

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以下是咀嚼的8大好處：

1.預防肥胖：咀嚼讓血糖值上升緩慢，神經組織胺（Neurohistamine）分泌，刺激了飽食中樞，能防止過量的進食，不會變成小胖子。

2.培養味覺：可以培養對食材天然風味的感知；透過味覺增加食慾，咀嚼運動產生的口腔感覺訊息經由神經迴路傳遞到大腦，提供心理上的滿足感。

3.改善發音：咀嚼可以鍛鍊唇、臉頰及舌的肌肉，使發音更清晰。

4.活躍腦功能：咀嚼使血流增加，活躍腦部功能，有助提高記憶力。

5.預防蛀牙、口臭：咀嚼促進唾液分泌，唾液中的乳鐵蛋白（lactoferrin）或是溶解酶（lysozyme）等成份可以預防細菌增殖，使口腔清潔，達到預防蛀牙及口腔疾病的效果。

6.預防癌症：唾液不僅含有澱粉酶，還含有保護消化道黏膜的表皮生長因子（EGF），而且，唾液中豐富的化學物質，例如免疫球蛋白A（IgA）以及抗菌物質，都有助於預防疾病及促進健康；唾液中的乳過氧化酶（Lactoperoxidase）還能有效抑制致癌物質的活動，進而產生預防癌症的功效。

7.舒適胃腸：促進唾液和胃液分泌，消化酵素能幫助分解食物，有助於消化與吸收；咀嚼減輕了腸胃消化的負擔。

8.增強整體體力：咀嚼增加血流量，促進智力發育，防止衰老；也可以減輕心理壓力，增強全身活力，提升體力。

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