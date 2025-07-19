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胖不是可愛是警訊！ 兒童脂肪肝成新隱憂

2025/07/19 16:14

兒童肝膽疾病防治基金會今（19日）舉辦創會25週年慶祝活動，呼籲護肝從小開始。（兒童肝膽疾病防治基金會提供）

兒童肝膽疾病防治基金會今（19日）舉辦創會25週年慶祝活動，呼籲護肝從小開始。（兒童肝膽疾病防治基金會提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕過去被視為成年人才會罹患的「脂肪肝」，如今卻悄悄成為兒童健康的重大威脅，國內調查，每4位肥胖兒童中就有1人罹患中度以上脂肪肝，卻多無症狀，容易延誤診治。醫界示警，兒童脂肪肝盛行率驚人，全球平均約為7.4%，在肥胖兒童族群中更高達52.5%；台灣肝臟研究學會與小兒消化醫學會近日也發布共識聲明，呼籲正視MASLD（代謝異常相關脂肪性肝病）問題。

兒童肝膽疾病防治基金會今（19日）舉辦創會25週年慶祝活動，超過百個家庭到場共襄盛舉，共同呼籲「愛肝護肝從小做起」。當年捐資促成基金會成立的誼遠控股集團董事長陳致遠、信誼基金會董事長張杏如、台灣石化合成董事長吳澄清、基金會創辦人台大醫院張美惠教授等皆出席慶賀。

台北榮總兒童胃腸科醫師林裕誠指出，過去脂肪肝被稱為「非酒精性脂肪肝病（NAFLD）」，但兒童罹病的原因和飲酒無關，真正元凶是代謝異常，因此國際間於2023年正名為「代謝異常相關脂肪性肝病（MASLD）」，國內醫界共識聲明也全面採用新名稱。

12歲的小閔就是MASLD的真實寫照，從小胖嘟嘟的他，因飲食不節制又缺乏運動，在健康檢查中被診斷出脂肪肝，甚至出現三高前兆。起初小閔和家人不以為意，直到醫師提醒脂肪肝恐危及肝功能與未來健康，才開始配合減重門診，從手搖飲改喝白開水，每天運動半小時，逐漸找回健康。

林裕誠表示，台灣一項研究追蹤肥胖兒童兩年後發現，一半患者可因減重恢復健康，但仍有1/4病情惡化；雖然兒童脂肪肝目前較少導致肝硬化或肝癌，但若未及早介入，病程可能延續至成年，最終導致肝衰竭或需換肝治療。目前診斷脂肪肝主要依賴肝功能指數（ALT）與腹部超音波，但這些工具對早期患者敏感度有限，醫界共識聲明呼籲，應將脂肪肝篩檢納入學校健檢與兒童肥胖門診，並建立適用本地族群的標準值，以利早期發現與治療。

林裕誠說，MASLD不僅與肥胖、飲食有關，還可能涉及基因、腸道菌相失衡、腸漏現象，甚至母親孕期健康狀況，

環境中微塑膠等汙染物也可能擾亂肝臟代謝與腸道屏障，加劇病情發展。他強調，改變生活習慣仍是唯一有效方式，包括控制體重、增加運動、減少含糖飲品與高熱量食物，從家庭、學校與醫療體系三方合作，才能幫助孩子遠離「肝苦人生」。

除醫界推動外，企業也積極參與，為響應「愛肝護肝從小做起」，萊爾富超商宣布，即日起至10月7日，於全台1700家門市透過發票捐響應，支持基金會持續推廣兒童肝病防治行動。

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