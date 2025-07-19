健康網》川普手瘀青 醫：服用阿斯匹靈防心血管疾病

白宮發言人說明，川普手背上有輕微瘀青，是服用阿斯匹靈作為心血管疾病預防療程的良性藥物副作用。（彭博社檔案照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普的健康狀況受到全球關注，宇平診所心臟內科醫師劉中平分享，白宮發言人針對「川普手背上有輕微瘀青」有特別說明是「因服用阿斯匹靈作為心血管疾病預防療程，也是阿斯匹靈療法眾所皆知且良性的副作用」這段令他感動，連非醫療人員都可以清楚說明阿斯匹靈的「良性」副作用，以及被使用來預防總統的心血管疾病。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，他已經不知道多少次，必須為了皮膚的瘀青，向患者解釋這種阿斯匹靈的「良性」副作用，也不只一次兩次三次，為了這樣皮膚的瘀青，患者輕易地把阿斯匹靈停止下來，而忽略了本身的心血管風險。人體最重要的器官就是腦部和心臟，成年人最擔心的就是腦中風和心肌梗塞，而這兩種疾病都是血管產生血栓造成的；阿斯匹靈這個問世百年的老藥，可以有效降低血小板的凝集性，因此成為預防心血管疾病的首選。

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劉中平說明，因為血小板的活性被抑制，使用阿斯匹靈的患者容易產生皮下出血或瘀青的情況，這往往與受傷沒有關係，而是血小板容易穿過微血管的孔徑，造成皮膚組織有滲血的情況。 通常都是「良性」的反應，觀察幾天自然會好，從血管跑出來的血液會自己被吸收回去，也不會造成貧血的問題。然而因為皮膚的瘀青，常會讓患者和家屬緊張，擔心是否會引發更大規模的出血。

劉中平指出，患者的皮下出血大多是點狀、類似筆尖的大小，這種是完全不用擔心的；就算是有整片的瘀青，只要不超過10元硬幣的大小，通常也不會造成任何危險，不需要改變阿斯匹靈的使用。如果真的有大片的出血，或糞便出現黑紅色的情況，才會建議停止藥物幾天看看。這是基於醫學界多年的臨床經驗，以及仔細研究的結果，並發現，通常出血是會自己消失或容易控制的，但停止阿斯匹靈造成的心臟和腦部急症，卻是搶救不及無法挽回的。

劉中平強調，「預防勝於治療」講1000遍都不嫌多，如果有家人腦中風或心臟病發過，您就會懂看到美國白宮發言人充滿自信的說明藥物的副作用，坦然面對而且持續服用藥物，不管喜不喜歡川普，這次他提供了一個很好的醫學示範。

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