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健康網》氫氟酸為何是「化骨水」 勞動部：腐蝕強恐致命

2025/07/19 15:53

新竹縣西濱路二段化學槽車車禍，封閉南下路段請用路人配合引導。（新竹縣消防局提供）

新竹縣西濱路二段化學槽車車禍，封閉南下路段請用路人配合引導。（新竹縣消防局提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（19）日上午6時左右，新竹縣竹北市西濱路二段發生化學槽車翻覆，化學槽車內的氫氟酸外洩，需封閉車道；槽體內估計有10噸的氫氟酸。實際上類似的事件，南韓京畿道也曾發生過；而氫氟酸又名「化骨水」，則是因為其腐蝕力極強。

環境部化學物質管理署表示，氫氟酸（Hydrogen Fluoride, HF），又稱作氟化氫或者氟酸、化骨水，目前得知最早是來自18世紀英國某玻璃工人製造出來，為什麼會是玻璃工廠？因為這項物質有一功能是可以用於蝕刻玻璃；於20世紀起開始有規模地製造生產，用於製造烷化反應之觸媒、除污、除銹、蝕刻、酸洗等，近年來也被用於光電產業中。

而氫氟酸又稱化骨水，勞動部粉專說明：其所釋出的氟離子腐蝕力很強，會直接穿透組織，與鈣結合造成脫鈣並侵蝕肌肉與骨骼。容易被忽視的是，皮膚一開始接觸氫氟酸可能不會感到疼痛，但幾個小時後，疼痛才會顯現，組織早已呈現黑色壞死，劑量高時甚至可能致命。

勞動部表示，接觸氫氟酸應使用防護具，手部須佩戴氟化聚乙烯（PVDF）、天然橡膠等材質的防滲手套，眼部應使用護目鏡或全面式面罩，全身防護具可使用橡膠材質連身式防護衣、工作靴，呼吸道防護可佩戴含濾罐防毒面罩。如不慎被噴濺，應及時投予解毒劑（如葡萄糖酸鈣、六氟靈）後送醫處理。

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