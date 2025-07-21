健康網》擔心市售飲料糖份高？ 營養師教3款低糖飲品解暑安心喝

陳冠蓉分享3款自製飲品，分別是檸檬愛玉氣泡飲、黑糖鮮奶仙草飲、豆花豆漿飲。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，孩子渴望手搖飲清涼解渴，但市售含糖飲料的高糖量，常讓家長擔憂。營養師陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文分享，與其一味禁止孩子喝飲料，不如透過「親子手作低糖手搖飲」的方式，讓孩子在享受樂趣之餘，也學會認識糖的份量與健康風險。她也分享3款自製手搖飲，分別是檸檬愛玉氣泡飲、黑糖鮮奶仙草飲、豆花豆漿飲。

陳冠蓉強調，讓孩子們自己做手搖飲，不僅能打發時間，還能省荷包，更重要的是，幫助孩子了解含糖飲料的隱藏風險，並認識「甜度」與「糖量」之間的關聯性。這種實作方式，不只能提升孩子的飲食自覺，也有助建立良好的健康觀念。

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陳冠蓉說明，以1杯市售全糖珍珠奶茶為例，含糖量高達50至60克，等於10至12顆方糖，半糖也約有6至9顆方糖，遠超過兒童每日建議添加糖攝取上限（25克）。長期攝取過多糖分，恐增加過敏、蛀牙、過動、肥胖與糖上癮等健康風險。她建議，家長可帶孩子一起動手製作3款兼具風味與營養的低糖飲品：

3款兼具風味與營養的低糖飲品食譜。（圖取自陳冠蓉臉書）

檸檬愛玉氣泡飲

●愛玉1盒。

●氣泡水1罐。

●新鮮檸檬1/4顆（讓孩子自己擠成汁）。

●蜂蜜10克（可依口味自行增減）。

●冰塊適量。

陳冠蓉提到，給孩子們用量匙自己倒蜂蜜調味，可以學習糖的份量概念，這道飲品喝起來清涼又解渴！

黑糖鮮奶仙草飲 低糖版

●仙草凍1盒或是布丁。

●鮮奶300~400cc。

●黑糖10克（最後再灑在飲料上）。

●冰塊適量。

陳冠蓉說明，給孩子們練習用量匙加黑糖，這道飲品濃醇好喝，能補充鈣質。喜愛QQ感者適合飲用！

豆花豆漿飲

●無糖/低糖豆漿300~400cc。

●嫩豆花1盒 或 蜜紅豆適量（我們是買聖德科斯嫩豆花）。

●冰塊適量。

陳冠蓉表示，這是營養又具飽足感的飲品，低卡、也含有植物性蛋白質。是一款結合豆香與豆花滑嫩口感的飲品！陪伴孩子自己動手做飲品，更能學習如何拿捏「添加糖」的份量，並且能提升孩童的控糖觀念。今晚就買些簡單食材回家，自製低糖健康的手搖飲吧！

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