男人為何短命？27萬人研究揭密：這款胺基酸過高恐減壽

〔編譯陳成良／綜合報導〕男性的壽命為何普遍較短？一項分析超過27萬人的大型研究發現，男性體內某種常見成分濃度較高，與較短壽命具有相關性。但研究強調，這只是統計關聯，民眾無須過度恐慌。這項成分常見於肉類、乳製品等天然高蛋白食物中，也可在部分提神補充品中見到；不過研究本身並未針對個人的飲食內容進行分析。

據《科學日報》（Science Daily）報導，這項發表於《老化》（Aging-US）期刊的研究，結合了英國人體生物資料庫（UK Biobank）逾27萬名參與者的健康資料與基因數據，並透過基因分析工具檢視因果方向。研究團隊將焦點鎖定在名為「酪胺酸」（Tyrosine）的胺基酸上。分析結果顯示，在男性群體中，較高的酪胺酸濃度與預期壽命縮短具有一致的關聯。

研究模型推估，酪胺酸濃度較高的男性，平均壽命可能減少近一年，但這屬統計推估，並非個別預測。值得注意的是，這項結果呈現出極大的性別差異，在女性身上並未發現這種顯著關聯。研究人員認為，這種性別差異值得進一步探討。

為何只影響男性？恐與代謝及荷爾蒙有關

酪胺酸能幫助大腦製造多巴胺等神經傳導物質，對認知表現與情緒動力有重要影響。至於為何它對男女壽命的影響大不同？科學家推測，這可能與男女在代謝與荷爾蒙運作的機制差異有關。研究指出，這可能涉及胰島素阻抗等代謝機制，但仍需進一步驗證。

研究團隊特別強調，這項大型研究並未直接針對「服用營養補充品」進行測試，而是測量人體的天然血液濃度。研究並未比較受試者是否攝取高蛋白飲食或蛋白粉，因此無法推論特定飲食習慣會縮短壽命。 這份研究不代表特定天然食物或補充品會影響壽命，而是點出男性胺基酸濃度與老化速度的潛在連結。

