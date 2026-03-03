自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

男人為何短命？27萬人研究揭密：這款胺基酸過高恐減壽

2026/03/03 10:59

研究聚焦男性血液中酪胺酸的天然濃度，探討其與壽命差異的相關性；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究聚焦男性血液中酪胺酸的天然濃度，探討其與壽命差異的相關性；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕男性的壽命為何普遍較短？一項分析超過27萬人的大型研究發現，男性體內某種常見成分濃度較高，與較短壽命具有相關性。但研究強調，這只是統計關聯，民眾無須過度恐慌。這項成分常見於肉類、乳製品等天然高蛋白食物中，也可在部分提神補充品中見到；不過研究本身並未針對個人的飲食內容進行分析。

據《科學日報》（Science Daily）報導，這項發表於《老化》（Aging-US）期刊的研究，結合了英國人體生物資料庫（UK Biobank）逾27萬名參與者的健康資料與基因數據，並透過基因分析工具檢視因果方向。研究團隊將焦點鎖定在名為「酪胺酸」（Tyrosine）的胺基酸上。分析結果顯示，在男性群體中，較高的酪胺酸濃度與預期壽命縮短具有一致的關聯。

研究模型推估，酪胺酸濃度較高的男性，平均壽命可能減少近一年，但這屬統計推估，並非個別預測。值得注意的是，這項結果呈現出極大的性別差異，在女性身上並未發現這種顯著關聯。研究人員認為，這種性別差異值得進一步探討。

為何只影響男性？恐與代謝及荷爾蒙有關

酪胺酸能幫助大腦製造多巴胺等神經傳導物質，對認知表現與情緒動力有重要影響。至於為何它對男女壽命的影響大不同？科學家推測，這可能與男女在代謝與荷爾蒙運作的機制差異有關。研究指出，這可能涉及胰島素阻抗等代謝機制，但仍需進一步驗證。

研究團隊特別強調，這項大型研究並未直接針對「服用營養補充品」進行測試，而是測量人體的天然血液濃度。研究並未比較受試者是否攝取高蛋白飲食或蛋白粉，因此無法推論特定飲食習慣會縮短壽命。 這份研究不代表特定天然食物或補充品會影響壽命，而是點出男性胺基酸濃度與老化速度的潛在連結。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中