自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

75歲阿祖2度罹癌沮喪 亞東醫院啟用立體定位放射治療助重拾健康

2026/03/03 13:21

李先生選擇SBRT治療並重拾健康，治療後與妻子及謝忱希合影。（亞東醫院提供）

李先生選擇SBRT治療並重拾健康，治療後與妻子及謝忱希合影。（亞東醫院提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕根據衛生福利部統計，50歲以上族群佔罹癌總人數逾8成，平均每4分19秒就有1人罹癌。亞東醫院指出，罹癌壓力及對治療副作用的恐懼，常讓高齡患者陷入掙扎，甚至有放棄治療的想法，一位74歲李先生曾戰勝口咽癌，不料去年罹患舌根癌，李先生一度沮喪求去，經亞東醫院團隊深入了解狀況與詳細說明治療選項後，改採非侵入性「立體定位放射治療 （SBRT）」，在低副作用下消滅腫瘤，目前生活已恢復正常，「阿祖」已在兒孫面前重綻笑容。

亞東醫院指出，李先生18年前曾在亞東醫院治療後痊癒，不料一年前，因持續咳嗽帶血絲且有異物感回診，竟確診為「HPV 陽性口咽癌第二期」，李先生一度沮喪表示不想再接受治療受罪，亞東醫院耳鼻喉部醫師羅武嘉與放射腫瘤科主任謝忱希深知高齡患者對生活品質的重視，啟動「醫病共享決策」模式，團隊傾聽患者訴求「保留器官、維持日常、減少痛苦」，為其打造 SBRT治療方案。

謝忱希說，對於高齡患者或曾接受過放射治療又復發的個案，SBRT能透過影像導引將高劑量能量精準鎖定腫瘤，極小化對周圍咽喉黏膜、唾液腺等健康組織的損害，相較於傳統放射治療，SBRT具有高精準度、高效能短療程、維持生活品質的優勢。

羅武嘉表示，口咽部包含軟腭、扁桃腺及舌根，是掌控吞嚥、說話與呼吸的關鍵部位，口咽癌的致病因子已不再局限於菸、酒、檳榔，近年HPV感染也是關鍵誘因，根據衛福部統計，口腔及口咽等惡性腫瘤在台灣男性的發生率與死亡率均高居第4位，而口咽癌早期症狀常被誤認為感冒或老化，若發現吞嚥感異常或有持續卡感、口內傷口久不癒合、持續咳嗽帶血絲、頸部有不明腫塊4大警訊，應儘速至醫院接受檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中