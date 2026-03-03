自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》飯後無力想躺平 小實驗可分辨「糖暈」還是太累

2026/03/03 13:23

飯後洗臉可以了解想是不是「糖暈」新生醫護管理學校助理教授鄒尚勳指出，大部份的人是「累」了；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

飯後洗臉可以了解想是不是「糖暈」新生醫護管理學校助理教授鄒尚勳指出，大部份的人是「累」了；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕飯後感到強烈倦意時，很怕是血糖問題。新生醫護管理學校助理教授鄒尚勳指出，可以嘗試一個小小的實驗，很快了解自己到底是不是「糖暈」，多半是「壓力軸線落差」。

鄒尚勳在臉書分享，糖暈是吃完高GI餐後，血糖劇烈震盪，血糖快速上升再下降。特徵是1-2小時內出現明顯疲倦、飢餓感。若是突然無力、腦霧、想躺下，甚至有點冒汗，但多半的狀況是「壓力軸線落差」。他解釋，平常交感神經撐著，吃飯副交感一上來，像突然鬆掉安全繩，整個人軟掉。這時血糖可能是正常的。

鄒尚勳進一步表示，最常見的壓力軸改變，不在於飲食後而是發生睡眠不足，這類睡不好、睡得少，大腦會出現3個現象：

●胰島素敏感度下降：
研究顯示，只要短期睡眠限制，就能讓周邊組織對胰島素的反應下降約20-30%。同樣一餐，血糖會高一點、久一點。

●主觀疲勞感大幅增加：
前額葉皮質（負責清醒與專注）功能下降，你會覺得腦霧、反應慢。

●交感神經張力提高：
白天其實是「撐著在運作」，透過咖啡、提神飲料、腎上腺素在撐。

他要大家認清，壓力軸線（HPA axis）在睡眠中也沒有完全放鬆，導致皮質醇（壓力荷爾蒙）節律混亂，造成胰島素的「雙重打擊」。長期的壓力會讓胰島素敏感度下降。這意味著同樣一碗飯，別人的血糖平穩，你的血糖卻會升得更高，進一步誘發疲勞。但這不是「餓」，是「累」。

鄒尚勳建議一個小實驗，在飯後若感到強烈倦意時，試著站起來散步10分鐘，或者用冷水洗個臉。若真的是糖暈，你會越動越虛，甚至開始手抖；若神經系統斷電，微量的身體活動會重新喚醒交感神經，你的腦霧會迅速退散。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中