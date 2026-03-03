健康網》飯後無力想躺平 小實驗可分辨「糖暈」還是太累

飯後洗臉可以了解想是不是「糖暈」新生醫護管理學校助理教授鄒尚勳指出，大部份的人是「累」了；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕飯後感到強烈倦意時，很怕是血糖問題。新生醫護管理學校助理教授鄒尚勳指出，可以嘗試一個小小的實驗，很快了解自己到底是不是「糖暈」，多半是「壓力軸線落差」。

鄒尚勳在臉書分享，糖暈是吃完高GI餐後，血糖劇烈震盪，血糖快速上升再下降。特徵是1-2小時內出現明顯疲倦、飢餓感。若是突然無力、腦霧、想躺下，甚至有點冒汗，但多半的狀況是「壓力軸線落差」。他解釋，平常交感神經撐著，吃飯副交感一上來，像突然鬆掉安全繩，整個人軟掉。這時血糖可能是正常的。

鄒尚勳進一步表示，最常見的壓力軸改變，不在於飲食後而是發生睡眠不足，這類睡不好、睡得少，大腦會出現3個現象：

●胰島素敏感度下降：

研究顯示，只要短期睡眠限制，就能讓周邊組織對胰島素的反應下降約20-30%。同樣一餐，血糖會高一點、久一點。

●主觀疲勞感大幅增加：

前額葉皮質（負責清醒與專注）功能下降，你會覺得腦霧、反應慢。

●交感神經張力提高：

白天其實是「撐著在運作」，透過咖啡、提神飲料、腎上腺素在撐。

他要大家認清，壓力軸線（HPA axis）在睡眠中也沒有完全放鬆，導致皮質醇（壓力荷爾蒙）節律混亂，造成胰島素的「雙重打擊」。長期的壓力會讓胰島素敏感度下降。這意味著同樣一碗飯，別人的血糖平穩，你的血糖卻會升得更高，進一步誘發疲勞。但這不是「餓」，是「累」。

鄒尚勳建議一個小實驗，在飯後若感到強烈倦意時，試著站起來散步10分鐘，或者用冷水洗個臉。若真的是糖暈，你會越動越虛，甚至開始手抖；若神經系統斷電，微量的身體活動會重新喚醒交感神經，你的腦霧會迅速退散。

