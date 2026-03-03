自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

腎病不只傷身也傷地球！2027年醫療支出恐達621億 年碳排逾103萬噸

2026/03/03 12:14

研究指出，晚期腎臟病照護屬高資源密集型醫療行為，早期介入有助減少醫療負擔並降低環境影響。（台灣腎臟醫學會提供）

研究指出，晚期腎臟病照護屬高資源密集型醫療行為，早期介入有助減少醫療負擔並降低環境影響。（台灣腎臟醫學會提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕慢性腎臟病不只傷身，也正在悄悄傷害地球！最新研究推估，至2027年，台灣針對已診斷慢性腎臟病（CKD）及腎臟替代治療的醫療支出將高達621.8億元，患者頻繁就醫所衍生的年度溫室氣體排放量約103萬噸，相當於1700趟環球航班。

每年3月第二個星期四是世界腎臟日（World Kidney Day），全球再度聚焦「早期發現、及早治療」。台灣阿斯特捷利康與台灣腎臟醫學會今（3日）發布「台灣慢性腎臟病環境影響之全面性評估（Taiwan IMPACT CKD Report）」，首度以本土數據量化CKD對健康與環境的雙重衝擊。

台灣腎臟醫學會榮譽理事長吳麥斯表示，目前台灣第1至3期慢性腎臟病患者超過197萬人，雖然2023年透析人口首度出現負成長、降至9萬7262人，但整體盛行數仍居全球前段班。慢性腎臟病長年名列國人十大死因，也是健保支出之首，若早期患者未能妥善管理而惡化，將進一步推升醫療與環境負擔。

報告指出，腎病一旦進展至晚期，不僅醫療負擔急遽攀升，碳排放也呈現「斷崖式」增加。吳麥斯表示，院內血液透析患者的年度碳排放量約為國人平均年排放量的1.7倍，第4期患者的碳排更是第3期的5倍，顯示疾病每惡化一階段，對醫療體系與環境的壓力都成倍放大。

吳麥斯指出，將治療重心前移至早期CKD，不僅符合國際治療指引強調的共病風險管理與早期介入策略，對患者預後、醫療體系財務與環境永續都更具效益。目前台灣已具備一定基礎，包括強化高風險族群篩檢、提升早期確診率，透過SGLT2抑制劑等藥物延緩病程惡化，並整合血糖、血壓與心血管共病管理；在晚期照護方面，也推動居家血液透析試辦計畫，減少患者往返醫院與醫療資源耗用。

報告也預估，若能強化早期診斷與治療介入，使8成第1至3期患者成功延緩病程、避免進入高強度透析階段，未來可減少約76萬噸溫室氣體排放，同時降低醫療支出。台灣腎臟醫學會強調，將篩檢、治療與照護模式全面前移，不僅是健康策略，更是台灣邁向醫療永續的關鍵一步。

