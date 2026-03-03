自由電子報
健康 > 杏林動態

桃醫骨頭銀行6年累積逾300例捐贈 提供複雜手術關鍵資源

2026/03/03 09:55

桃園醫院骨頭銀行啟用6年，累計勸募案例已達307例，實際移植使用220件。（桃園醫院提供）

桃園醫院骨頭銀行啟用6年，累計勸募案例已達307例，實際移植使用220件。（桃園醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛福部桃園醫院骨頭銀行啟用6年，累計勸募案例已達307例，實際移植使用220件，院長楊南屏表示，桃園醫院以朝向醫學中心發展為目標，積極強化急重難癌醫療量能，隨著病患嚴重度與手術複雜度日益提升，臨床對高品質骨骼組織的需求大幅增加，建立一套安全、標準化且可追溯的骨骼組織保存與供應機制，不僅攸關手術成敗，更是守護病人安全的重要關鍵。

桃園醫院骨科部主任許祐堡指出，骨庫負責骨骼組織的勸募、取得、處理與儲存，涵蓋硬骨、軟骨、韌帶與肌腱等多元組織，可廣泛應用於粉碎性骨折、骨折癒合不良、脊椎融合、關節融合、骨腫瘤與骨癌切除後重建、人工關節翻修，以及運動醫學相關肌腱與韌帶重建手術，透過完善保存與供應機制，讓更多原本棘手的手術得以順利完成，為病患爭取重建功能與生活品質的機會；在設備與品質管理方面，骨庫設置於手術室內獨立空間，採嚴格門禁管制及儲存環境管控，確保組織採集與保存全程符合標準。

骨庫管理師洪千惠提到，所有捐贈者皆須經過嚴格篩檢，排除B型肝炎、C型肝炎、愛滋病、梅毒等傳染性疾病，並完成細菌培養確認無感染風險，捐贈來源多為股骨頸骨折接受人工半髖關節置換手術，以及人工全膝關節置換手術中移除的骨片，並以通過SGS檢驗的超低溫抗凍袋妥善保存。

桃園醫院表示，骨庫自2020年通過衛福部食品藥物管理署評鑑啟用以來，累計勸募案例達307例，實際移植使用220件，並自2021年起支援新屋分院臨床需求，2023年更由骨科團隊赴外院完成腦死大愛全骨骼組織捐贈並攜回保存，後續於院內再完成4例，骨庫管理師王家螢表示，秉持大愛分享精神，桃園醫院亦多次支援衛生福利部基隆醫院，促進跨院合作與醫療資源共享，讓有限的醫療資源發揮最大效益。

