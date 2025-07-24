健康網》呼吸困難、骨盆傾斜？ 脊椎側彎影響層面大

醫師指出，呼吸困難與心肺功能下降、慢性疼痛與情緒問題、社交迴避、學習注意力不集中、肩膀高低不一、腰際不對稱、骨盆傾斜等問題，可能是脊椎側彎所帶來的影響；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據統計，約有2-3%的人口有不同程度的脊椎側彎，但多數人並不知情，直到問題嚴重才發現，陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，像呼吸困難與心肺功能下降、慢性疼痛與情緒問題、社交迴避、學習注意力不集中、肩膀高低不一、腰際不對稱、骨盆傾斜等問題，可能也都是脊椎側彎所帶來的影響。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文表示，嚴重的脊椎側彎會直接影響你的胸廓結構。當脊椎彎曲超過40度，胸腔空間被壓縮，肺部擴張受限，呼吸就像被束緊的皮帶一樣困難。

請繼續往下閱讀...

呼吸困難與心肺功能下降

謝炳賢指出，研究顯示，中度以上的脊椎側彎患者，肺活量平均下降20-30%，意味著即使是簡單的爬樓梯，也可能讓你氣喘如牛。長期下來，心臟需要更努力工作來補償氧氣不足，導致心血管負擔增加，甚至可能引發心血管疾病。就像頸椎長期承受22公斤的壓力一樣，身體的代價是巨大的。

慢性疼痛與情緒問題

謝炳賢說，脊椎側彎最直接的影響就是疼痛，彎曲的脊椎使肌肉不平衡工作，一側過度緊繃，一側過度拉伸，就像一台不平衡的機器，運轉時產生巨大磨損。統計顯示，高達80%的脊椎側彎患者會在生活中經歷慢性背痛，這種疼痛不只限於背部，還可能放射到臀部、腿部，甚至形成神經壓迫疼痛。長期疼痛又會引發情緒問題，研究發現，脊椎側彎患者的抑鬱症發生率是一般人的2-3倍！這形成惡性循環：疼痛→情緒低落→肌肉緊張→更多疼痛。

孩童成長發育的無聲威脅

謝炳賢提到，孩童時期是脊椎側彎最常見的發病階段，特別是在青春期快速成長期間。令人擔憂的是，現代孩子沉迷於電子產品，長時間不良姿勢，進一步增加了側彎風險。當孩子脊椎側彎時，不只是外觀問題，更會影響他們的全面發展！研究顯示，側彎會導致孩童：運動能力下降，影響參與體育活動的信心；身體意識與自尊心降低，有研究顯示高達72%的青少年側彎患者有不同程度的自我形象問題；社交迴避，害怕被同儕取笑或排斥；學習注意力不集中，因為長時間坐姿困難與疼痛。

謝炳賢說，更令人擔憂的是，若孩童的側彎未及時發現並治療，隨著骨骼成熟，側彎可能變得永久且難以矯正。每增加10度的彎曲角度，未來治療的難度與複雜性就增加數倍。

日常生活品質與形象問題

謝炳賢指出，脊椎側彎會讓肩膀高低不一、腰際不對稱、骨盆傾斜，穿衣服時褲子一邊長一邊短，襯衫無法平整貼合身體。這些看似小問題，卻可能對患者的日常生活造成巨大困擾。

預防與改善脊椎側彎

●早期篩檢：建議孩童每年進行一次脊椎檢查，特別是9-14歲的快速成長期。

●核心肌群訓練：強化腹部與背部肌肉，提供脊椎更好的支撐。

●姿勢意識：時刻注意坐姿與站姿，避免長時間維持不良姿勢。

●專業治療：輕度側彎可通過物理治療改善，中重度則可能需要支具或手術介入。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法