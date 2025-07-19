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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》失智非老化必然！ 中醫師推地中海飲食與3個別化療法

2025/07/19 11:29

中醫指出，預防失智推薦地中海飲食法，以深綠色蔬果、莓果、全穀類為主；減少紅肉、起司、高鹽高糖攝取。（圖取自freepik）

中醫指出，預防失智推薦地中海飲食法，以深綠色蔬果、莓果、全穀類為主；減少紅肉、起司、高鹽高糖攝取。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多患者在臨床上被診斷為失智症時，已經是中後期，這時候再來治療，效果通常都會大打折扣。中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」說明，失智症不是老化必然，預防失智推薦地中海飲食法，以深綠色蔬果、莓果、全穀類為主；減少紅肉、起司、高鹽高糖攝取。治療失智時，中醫會為每個人量身訂製療法，其中包含中藥調理、針灸輔助、耳穴貼壓。

王大元提到，如發現長輩常常重複問話、找不到熟悉的路、甚至個性大變等情形應注意，這不只是健忘，更可能是「失智症」的徵兆，中醫對於失智症雖無明確病名，卻早有深層認識，可從「腎精虧損」、「痰濁內阻」、「心脾兩虛」等證型出發，為每個人量身訂製不同的療法！常見治療方式包含：

中藥調理：依據個人體質選用如六味地黃丸、歸脾湯、天王補心丹、補火湯、補水湯等方。

針灸輔助：選取百會、神庭、合谷、曲池、四神聰、足三里等穴位，幫助醒腦開竅、活絡筋骨。

耳穴貼壓：刺激耳神門、腎、皮質下等部位，調節腦部機能。

王大元表示，預防失智症的飲食，關鍵在於均衡飲食、攝取抗氧化物和omega-3不飽和脂肪酸，同時減少不健康的飽和脂肪酸和精緻澱粉。 地中海飲食就是一個很好的方式，以深綠色蔬菜、莓果、全穀類、豆類、堅果、魚類和白肉為主，同時減少紅肉、起司、高鹽、醃漬物和高糖份的攝取。

王大元補充，中醫治療重在「早期介入」與「整體支持」，無論是長輩已經出現症狀或想要提早預防發生，中醫能提供溫和而穩定的治療方針喔！

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